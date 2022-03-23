شوف تنزيلات في العثيم Othaim بالسعودية اليوم خصومات رمضان 2022

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عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم Othaim بالسعودية على جميع السلع، تضخ أسواق العثيم كميات من المواد الغذائية بأقل الأسعار لتغطي إحتياجات الأسرة السعودية من سلع غذائية من أجود الأنواع وأرخص الأسعار، كما توفر أسواق العثيم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية بخصومات كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن أسواق العثيم تقوم أسبوعيا بتغيير وتعديل المنتجات وإضافة منتجات جديدة بشكل دائم لضمان سعادة وراحة عملاءه.

عروض أسواق العثيم Othaim على الأجهزة الكهربائية:

مقلاة بطاطس كهربائية كولين بسعة 6.5 لتر وبسعر 249 ريال سعودي، وتستطعين عمل كمية كبيرة من البطاطس المقلية بطريقة صحية في العزائم الرمضانية وأيضا يمكنك إعداد الدجاج بها بطريقة صحية وبدون الإحتياج إلى أي نوع من الدهون.

عجانة هومر كهربائية سعة 4 لتر بسعر 249 ريال سعودي، لصنع كافة المعجنات و الفطائر والحلويات بأنواعها المختلفة.

عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية:

قدر ضغط جرانيت بيستر متوفر بمقاسين مختلفين، مقاس 7 لتر بسعر 99 ريال سعودي، مقاس 10 لتر بسعر 125 ريال سعودي، وتمنحك الأوانى المصنوعة من الجرانيت طعام صحي ويضمن لكي عدم التساق الطعام به بالإضافة إلي السرعة الهائلة في نضج الطعام والتي توفر لك الوقت في الطهي خاصة في طهي اللحوم.

صنية فرن كاسا بونيتا عدد 3 قطع بسعر 35.95 ريال سعودي والتي تتوفر بالشكل المستطيل، ويمكنك صنع المكرونة البشاميل بها والجلاش باللحم.

عروض أسواق العثيم Othaim على الأجهزة الإلكترونية:

جوال سامسونج جالكسي إيه 12 متوفر باللون الأزرق الجذاب ومزود بعدد 4 كاميرا ويتميز بشاشته الكبيرة متوفر بسعر 585 ريال سعودي.

تابلت سامسونج أي تي 55 متوفر بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة سهم إل أي دي سمارت 58 بوصة فائق الوضوح ذكي متوفر بسعر 1449 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية:

لحم عجل بلدي بالعظم بوزن 1كيلو جرام بسعر 42.95 ريال سعودي، ويمكنك إعداد الكثير من الأطباق اللذيذة بلحم العجل كالكبسة.

لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن 1كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي، ويمكنك القيام بفرمها وإستخدامها في عمل الكفتة والبرجر الشهي.

فراولة مونتانا مجمدة بوزن 1كيلو جرام بسعر 8.25 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي، وتعتبر الفراولة من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية ومن العصائر المحببة لدى الجميع ويمكن إضافة الموز والحليب والسكر إليها والحصول على أشهى عصير صحي متكامل العناصر والفيتامينات.

عروض العثيم بالسعودية على المواد الغذائية:

مكرونة رنا أشكال متنوعة بوزن 400 جرام عدد 7 قطع بسعر 10.95 ريال سعودي والتي تتيح لكي صنع العديد من أطباق المكرونة كالبشاميل والإسباجتي بالصوص الأحمر أو مكرونة بالصوص الأبيض.

تونا خفيفة قودي بوزن 185 جرام عدد 3 قطع، متوفرة سعرها ب 13.95 ريال سعودي بدلا من السعر 29.85 ريال سعودي، وتحتوي التونا على نسبة عالية من البروتين والزنك والتي يفضل البعض تناولها في وجبة السحور ويمكنك إدخالها في حشوات كثيرة كالسمبوسك.

ذرة حلوة ذهيبة كاملة الحبة بنده بوزن 180 جرام عدد 5 قطع بسعر 10.95 ريال سعودي، والتي يمكن إضافتها لطبق السلطة والإستفادة من فوائدها الكثيرة.

صانعة سندوتشات تيفال متوفرة 239 ريال سعودي بدلا من 339 ريال سعودي والتي يمكنك بواسطتها صنع وتسخين السندوتشات المختلفة لعائلتك.

محضرة إسبريسو من دوتس بسعة 1.2 لتر بسعر مغري جدا 319 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي، والتي تساعدك في إعداد قهوتك الصباحية والإستمتاع بشربها مع قطعة من الشكولاتة.

عروض أسواق العثيم بالسعودية اليوم:

مجموعة أجهزة كهربائية توفر لكي مبلغ 508 ريال سعودي فبادري بالحصول عليها وهي عبارة عن قلاية بدون زيت من كينوود بسعر 579 ريال سعودي، وخلاط كينوود بسعة 2 لتر بقدرة 500 وات بسعر 149 ريال سعودي، وخلاط يدوي كينوود 179 ريال سعودي سعر المجموعة كاملة بسعر 399 ريال سعودي.