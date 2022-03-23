نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على سلع رمضان في المقال التالي
في هذا الأسبوع يقدم العثيم مول أروع العروض والخصومات الحصرية على العديد من منتجاته التي حصلت على ثقة عملائه في مختلف البلاد، وذلك بسبب ما يقدمه من جودة على جميع منتجاته كما يقدم العديد من العروض والخصومات الحصرية في كل أسبوع، ويقدم العثيم مول في هذا الأسبوع أقوى الخصومات على اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، وأكياس الخضروات، والفاكهة الطازجة، والعديد من أنواع المعلبات، ومنتجات الألبان من الجبن والزبدة، المشروبات الغازية، كما يمكنك الحصول على الأدوات الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية، وأواني الطبخ، منتجات العناية بالأطفال ، ومستلزمات التنظيف كل ذلك بأسعار تنافسية، وقم بزيارة العثيم مول للحصول على المزيد من العروض الرائعة.
العثيم مول
- احصلي على حبتين من شراب راني مانجو سعة لتر ونصف مقابل 11.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال سعودي.
- اشتري شراب أورجنال برتقال وجزر سعة 1.4 لتر بسعر 9.95 ريال للحبة بدلاً من 15 ريال.
- قهوة باشنفر هرري وزن 5 كيلو جرام مقابل 157 ريال بدلاً من 166 ريال مسموح لكل عميل بشراء كيسين فقط ضمن العرض.
- احصل على شاي هاي تي فرط وزن 900 جرام مقابل 27.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال.
- شاي الكبوس أوراق سيلاني وزن 200 جرام مقابل 16.95 ريال بدلاً من 21.25 ريال.
أسواق العثيم
- قهوة علي كافيه كلاسيك وزن 20 جرام 30 × 10 حبات مقابل 24.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال للربطة.
- عبوات شاي أحمد الانجليزي أحمر تحتوي على مائة حبة بالإضافة إلى هدية مقابل 12.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال سعودي.
- مهلبية جرينز 6 × 85 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال.
- كاستر جرينز بودرة وزن 450 جرام اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً مقابل 7.5 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.
- اشتري خليط كيك العلالي وزن نصف كيلو جرام مقابل 8.5 ريال بدلاً من 12 ريال للحبة.
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