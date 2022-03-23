نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم الخميس 24 مارس 2022 أسعار بنده غير مع اقتراب شهر الخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من العروض التي تلقي اهتمام كبير من جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث أن هناك عمليات بحث كبيره من قبل الأشخاص كي يستفيدوا من المنتجات التي تقدمها في عروضها الأسبوعية والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا عليها حيث أن هناك إقبال غير معهود من قبل المواطنين نظرا لأرتفع الأسعار قبل أيام قليله من اقتراب شهر رمضان الفضيل حيث تقدم خصومات تصل إلى نصف الثمن.

عروض بنده اليوم 21 شعبان

تحتوي عروض بنده علي جميع المستلزمات المنزلية الهامة حيث تقدم جميع أنواع الأطباق والأجهزة الكهربائية من شاشات تليفزيونه وقدر ضغط وغلاية كهربائيه وخلاط بأسعار لا تقبل المنافسة علي الإطلاق وأيضا جميع أنواع الملابس والمساحيق والأحذية ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء وكريم الشعر والزيوت الطبيعية وجميع أنواع الأحذية ومستلزمات الأطفال الهامة كل ذالك تقدمه في جميع متاجر بنده وهايبر بنده في جده والرياض وحتي نهاية الأسبوع القادم.

مجله عروض بنده الخميس

تحتوي مجله عروض بنده علي العديد من السلع الغذائية كالفواكه واللحوم والأسماك وجميع أنواع المعلبات الغذائية الهامة والحلويات وأيضا الخضروات الطازجة حيث تقدم أجود المنتجات الغذائية لعملائها في كل أسبوع بخصومات تصل إلي 50% لجميع مواطنيها والتي سوف نعرضها من خلال المجلة الخاصة.

تحتوي عروض بنده اليوم علي زبادي يوناني بسعر 6.95 ريال سعودي وأيضا حليب طويل الأجل كامل قليل الدسم بسعر 49.95 ريال سعودي فقط كما تشمل أيضا خليط حلوي مع الكراميل والأرز البسمتي ودجاج وجبنه كريم مطبوخه وزيت الزيتون والمكرونه.

شرائح جبن المراعي وأيضا بسعر 12.95 ريال سعودي وجبن فيتا كامل الدسم وأيضا وجبنه مثلثات المراعي وجبن بالقشطه وجبن شيدر وكريمه الخفق ولبنه فاخره تقدمها عروض بنده الأسبوعية في مجله العروض كما تحتوي أيضا علي أطباق وأيضا صينيه صغيره وطقم صواني فرن مربعه بركام بسعر 20 ريال سعودي وطقم حافظات طعام وطقم كاسات شاي بسعر 5 ريال سعودي وطقم ابريق أيضا.

تضم عروض بنده معمول بالتمر والبسكويت المصري مدور والكروسان بالزعتر وكروسان ميني ساده بسعر 7.95 ريال سعودي وخبز ابيض للسندويتش وميني سويس رول بحشوه وكروسان سفن اديز بحشوه الفراولة وميني سويس رول بحشوه ومنظف سوبر جيل العملاق ومطهر ومعقم جنتو بسعر 11.95 ريال سعودي.