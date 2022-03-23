نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عروض أسواق عبد الله العثيم تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والمنتجات الاستهلاكية بالإضافة إلى مئات الأصناف من منتجات البقالة من مختلف دول العالم والتي لا غنى عنها، هذا وكما عودتنا مجموعة العثيم تقدم عروض جبارة على مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ولأن رمضان هو شهر الخير تقدم لعملائها بطاقة سنابل الخير مسبقة الدعم والتي يمكن استخدامها أكثر من مرة، كما أنه يمكنكم شراؤها واهداءها إلى من تحب وتكون هي طريقك للخير في هذا الشهر الكريم. أقوى عروض أسواق عبد الله العثيم مول اليوم والتي تتمتع بنقاط اكتساب: عبوة شراب تانج برتقال وزن العبوة 2 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال.

عرض كرتونة كريم كراميل جرينز بدون حلا بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

زجاجة شراب تونو توت مركز سعة 710 مل لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال.

لقمة القاضي هونيج بوزن 500 جرام، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 9.25 ريال متاح شراء 3 علب فقط.

متاح شراء كيس واحد فقط من سكر الأسرة 10 كيلو، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

متوفر أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كيلو متاح شراء 2 حبه فقط، بسعر 52.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال. قشطة التاج الذهبي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال.

جيلي فوستر منوع بسعر 8.95 ريال سعودي للربطة بدلاً من 14.50 ريال.

حليب نستله مركز سائل، أشتري3 حبات وأحصلي على خصم 10% ومتاح شراء 3 ربطات فقط لكل عميل بسعر 17.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

عرض خاص 1 + 2 مجاناً علبة جبنة كيري مربعات 12 حبه، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 32.25 ريال.

عبوة التوفير من ليبتون 200 كيس، متاح شراء 2 حبه فقط، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 39.25 ريال.

مكرونة إسباجتي من قودي 3 حبات متنوعة 450 جرام، 500 جرام، متوفر شراء 9 حبات فقط، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

علبه سمن فارم بوزن 800 جرام، بسعر 31.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

علبة التوفير مناديل للوجة من فاين 80 حبة 10 + 4 مجاناً، سعر الرابطة 24.95 ريال بدلاً من 32.25 ريال.

كيس صابون تايد مركز 5 كيلو، متاح شراء 2 حبة فقط بسعر 34.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

عرض خاص من المراعي، جبن بطعم القشدة 2 حبة × 900 جرام، سعر الرابطة 28.95 ريال بدلاً من 51.50 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - ثقفني

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