شوف خصومات تصل إلى 70% عروض مارس هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية و الشاشات

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عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 70% عروض مارس هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر فيليبس خلاط كور الزجاجي 700 واط سعة 1.5 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 23%، تتوفر مولنيكس قلاية عميقة سعة 1.8 لتر بسعر 199 بدلا من 279 ريال خصم 29%، يتوفر ميديا غسالة اطباق 7 برامج 12 أماكن تخزين بسعر 1269 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 15%، يتوفر الكتروليكس موقد طهي 60 x 90 عدد خمسة شعلة بسعر 2449 ريال بدلا من 2749 ريال خصم 11% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية مارس.
خصومات هايبر لولو تصل إلى 70%
يتوفر فيليبس برو ميكس خلاط يدوي 650 واط بسعر 149 ريال بدلا من 219 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض مارس خصومات 70% ماجيك بوليت كيتشن إكسبريس 400 واط 10 قطع بسعر 129 ريال بدلا من 399 ريال خصم 68%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو فيليبس القلاية الهوائية سعة 1.2 كيلو جرام 2000 واط بسعر 549 ريال بدلا من 729 ريال خصم 25%، يتوفر بريثي الخلاط الثلاثي 500 واط بسعر 279 ريال بدلا من 389 ريال خصم 28%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو
يتوفر فيليبس مكنسة كهربائية 1800 واط بسعر 349 ريال بدلا من 470 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو فيليبس مكنسة بخار سهلة اللمس 1600 واط بسعر 239 ريال بدلا من 329 ريال خصم 27%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر لولو مكواة بخار إيران 1300 واط بسعر 59 ريال بدلا من 119 ريال خصم 50%، تتوفر تيفال قلاية هوائية كلاسيكية سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 289 ريال بدلا من 599 ريال خصم 52%.
عروض نصف الثمن هايبر لولو
تتوفر قطاعة فيليبس 0.7 لتر 450 واط بسعر 89 ريال بدلا من 169 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن مولنيكس خلاط 450 واط بسعر 99 ريال بدلا من 209 ريال خصم 53%، تتوفر ضمن عروض الغسالات هايبر لولو بيكو نشافة ملابس بالهواء سعة 7 كيلو متعددة البرامج تحميل أمامي باللون الأبيض بسعر 1299 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 48%، تتوفر غسالة ال جي تحميل أمامي 21 كيلو غسيل و 21 كيلو للتجفيف بسعر 9999 ريال بدلا من 17999 ريال خصم 44%.
خصومات هايبر لولو حتى نهاية مارس
يتوفر كاندي غسالة ملابس تحميل أمامي غسيل 8 كيلو و نشافة 5 كيلو بسعر 2199 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو حتى نهاية مارس ال جي غسالة تحميل أمامي سعة 8 كيلو بسعر 2499 ريال بدلا من 3799 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض الشاشات مارس 2022 هايبر لولو توشيبا شاشة 4K تلفزيون ذكي فائق الدقة حجم 55 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 17%، يتوفر توشيبا تلفزيون ذكي فائق الدقة 4k حجم 58 بوصة بسعر 2399 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 40%.
عروض الشاشات هايبر لولو
يتوفر نيكاي شاشة تلفزيون ذكي UHD فائق الدقة 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو سكاي وورث أندرويد شاشة 4K فائقة الدقة ليد حجم 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن خصومات مارس 2022 سكاي وورث تلفزيون 4K قوقل أندرويد 86 بوصة بسعر 6999 ريال بدلا من 10999 ريال خصم 36%.
يتوفر تلفزيون سامسونج الذكي فائق السرعة حجم 58 بوصة بسعر 2899 ريال بدلا من 4199 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن على الشاشات ال جي شاشة سينمائية تصميم جديد عالية الجودة حجم 55 بوصة بسعر 3099 ريال بدلا من 5899 ريال خصم 47%، يتوفر نيكاي تلفزيون ليد حجم 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 649 ريال خصم 31% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية مارس.
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