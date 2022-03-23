نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم اليوم الخميس 24 مارس 2022 خصومات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم في اليوم الثاني من العروض الأسبوعية حيث أن هناك إقبال كبير غير مسبوق علي جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم قبل أيام قليله من اقتراب شهر رمضان الكريم حيث أن أسواق العثيم تقدم خصومات تصل إلى نصف الثمن علي جميع منتجاتها حيث تقدم السلع الغذائية بمختلف أنواعها وجميع أنواع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية الهامة وجميع أنواع شاشات التليفزيون والجوالات أيضا.

عروض العثيم اليوم 24 مارس

تحتوي عروض العثيم علي العديد من المنتجات التي تقدمها في أسواقها حيث تقدم الفواكه كالعنب والتفاح والمانجو والخضروات الطازجة حيث تحتوي علي الخس الرومي والجزر والخيار أيضا وميع الحلويات الشرقية والغربية وكذالك المكسرات والبقوليات بمختلف أنواعها وجميع أنواع الأرز والزيوت الطبيعية وأيضا الملابس والأحذية كل ذالك سنقدمه لكم من خلال مجله العروض كي تتعرفن عليه وتستفيدوا من تلك الخصومات والتخفيضات.

مجله عروض العثيم الخميس

تشمل عروض العثيم جميع الفواكه حيث تحتوي علي المانجوا تيمور وبخاري حمراء علبه بسعر 8.95 ريال سعودي وكمثري افريقي وكيوي والعديد من الاجهزه حيث تحتوي علي خلاط فليبس مع طحنه ومحضر طعام اي تي سي متعدده 179 ريال سعودي ومكواه فيلبيس بسعر 59 ريال سعودي وكوسه خضراء وشمندر وجميع انواع التمر حيث تحتوي علي التمر السكري وتمر انتاج النخيل وخس لولو ايضا.

تعد عروض العثيم اليوم وأسواق العثيم من اكبر الأسواق في المملكة العربية حيث تعد في المرتبة الثانية بعد بنده حيث تقدم أجود المنتجات كما أن هناك العديد من العملاء يعملون بها ويقدمون افضل خدمه لجميع المواطنين كما تقدم زود عجين سمبوسه حار وعادي بسعر 9.95 ريال سعودي وبلح الشام وأيضا تويته نصفين حجم كبير بسعر 59.95 ريال سعودي وبسبوسه بالبندق وقرفه عيدان وزبيب ذهبي وأيضا وسميد خشن أيضا.

تحتوي أيضا عروض العثيم جميع أنواع اللحوم التي تقدمها بخصومات لم تسبق في متاجرها حيث تحتوي علي البرجر البلدي واللحم المفروم وايضا لحم العجل البلدي البرازيلي بالعظم وبغير العظم وجميع أنواع الجبن حيث تشمل الجبن الرومي المصري وجبن بريزيدون وجبن مثلثات صغير ولانشون أمريكانا أيضا وقمر الدين وفلفل مجدي احمر حلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

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