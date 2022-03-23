شوف عروض جرير للجوالات بأقوى عروض رمضان 2022 في مكتبة جرير jarir bookstore

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عمر شويل - جدة تمتع بأقوى عروض رمضان 2022 وأفضل أسعار الجوالات عند التسوق من عروض جرير jarir bookstore، حيث قدمت عروض مغرية على الهواتف الذكية بإعتبارها من الأجهزة الإلكترونية ذات الأهمية الكبرى في حياتنا اليومية وفي العمل، وتتضمن نشرة عروض جرير للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي، وأيضًا فيفو وشاومي، مع إصدارات حديثة وأسعار رائعة فقط في جرير حتى يوم 4 أبريل 2022 أو حتى نفاذ الكمية.

عروض جرير للجوالات بأقوى عروض رمضان 2022

بادر بشراء جوالك المفضل الذي يتناسب امكانياته مع احتياجاتك، بحيث يوفر لك أداء سريع وعملي، وكل ذلك بسعر مخفض من عروض جرير بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، فمع التخفيضات يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 17% من سعر جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3، لإتاحة الفرصة لك لشراء جوال ذو شكل وتصميم مميز وبسعر مذهل أيضًا، مع مميزاته الأخرى التي تشمل 8 جيجا رام، ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وكاميرا أمامية وخلفية عالية الجودة، وإليكم سعره بالإصافة إلى المزيد من جوالات سامسونج.

سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3، 12 جيجا رام، بسعر 6299 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي A52s 5G، بسعر 1429 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

جرير ايفون 13

يمكنك الحصول على جهاز ايفون تابع لسلسلة ايفون 13 بسعر خاص من مكتبة جرير السعودية، فنجد العروض على ايفون 13 وايفون 13 ميني باللون الأخضر الصنوبري، كما يتوافر ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس مع ذاكرة داخلية 128 جيجابايت لكلاهما، هذا بالإضافة إلى التخفيضات المتاحة على أسعارهم.

ايفون 13 برو ماكس، يأتي بسعة 128 جيجابايت، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جرير ايفون 13 بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

تخفيضات جرير للجوالات هى الأفضل، وخاصة وقد بدأت عروض رمضان 2022 في المكتبة، لنجدها بها عدد من جوالات هواوي من أحدث الإصدارات وأفضلها من حيث الأداء، فمن بين الهواتف الذكية هاتف هواوي نوفا 9 مع 8 جيجا رام، ومساحة تخزين 128 جيجابايت.

جوال هواوي نوفا 9 بسعر 1519 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعة من الهواتف الذكية التي جاءت بسعر مخفض في نشرة التخفيضات الخاصة بمكتبة جرير السعودية، طوال فترة خصومات وتخفيضات رمضان 2022 في المملكة العربية السعودية.