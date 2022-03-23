شوف عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج من extra أرخص عروض رمضان 2022 في السعودية

أجدد عروض اكسترا extra على جوالات ايفون وسامسونج، تمتع بخصومات هائلة من معارض اكسترا في كتالوج عروض رمضان 2022 في السعودية، واختار جوالك المناسب لك من حيث الإمكانيات والمواصفات التقنية وبأسعار مناسبة لميزانيتك، تتمتع أغلب إصدارات الجوالات المختلفة بمواصفات تقنية تتشابه من حيث التكامل وخدمة احتياجات المستخدم، في حين أنها تختلف من حيث الجودة، فهناك العديد من العلامات التجارية المميزة بجودتها المذهلة منذ بداية إصداراتها في الهواتف، والتي يسعى إلى المستخدم لضمان إيفاء شروطه واحتياجاته في جهاز الهاتف الذكي، وتحتل شركة ابل Apple للالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات رأس القائمة، ويليها شركة سوني SONY، ومن ثم شركة سامسونج SAMSUNG فهم من رواد صناعة تكنولوجيا الاتصالات.

عروض اكسترا للجوالات

توفر معارض اكسترا السعودية للمستخدمين كافة احتياجاتهم من حيث الأجهزة الذكية وأجهزة الجوالات، فهي تعرض المنتجات من جميع الإصدارات وفقًا للعديد من الفئات السعرية، بحيث يتمكن المستخدم من إيجاد ضالته ومقارنة الأسعار لاختيار أفضل المواصفات بأقل الأسعار، ويضمن متجر اكسترا extra الجودة الممتازة وضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بمختلف أنواعها، كما يوفر خدمات التقسيط من اكسترا لعملاء الفروع أو لعملاء التسوق أون لاين من موقع اكسترا الرسمي بالسعودية.

ايفون اكسترا

يخدم متجر اكسترا الالكتروني العملاء من جميع أنحاء الممكلة السعودية، بحيث يوفر لهم مجموعة متنوعة من إصدارات ايفون المتعددة، والتي تتميز بالجودة المذهلة والمواصفات التقنية الفاخرة، فهي قطع مصممة بتصميمات عصرية، حيث أصبحت شركة أبل تهتم بالعملية وقوة التحمل في سلسلة إصدارات ايفون المتتالية، ولذلك يعرض متجر اكسترا ضمان ضد الكسر بالنسبة لجوالات ايفون 13 لمدة 6 أشهر، وبإمكان العملاء الطلب مسبقًا، كما تتوفر أيضًا بالمتجر إصدارات ايفون iPhone SE ضمن عروض رمضان، أما عن إصدارات ايفون السابقة بإمكانك إيجادها على موقع اكسترا خارج العروض.

تتوفر العديد من عروض الإلكترونيات وتشمل عروض أجهزة التابلت واجهزة iPad، إلى جانب عروض الشاشات المتنوعة والتي تلائم كافة المساحات، تسري العروض الخاصة بالشهر المبارك حتى يوم حتى يوم 9 إبريل 2022 المقبل، أو حتى نفاذ الكميات المتاحة، كما هناك العديد من مختلف أنواع أجهزة المطبخ متعددة الاستخدامات، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض.