كيف تُصبح مليونيرًا مع مسابقة الحلم ودخول سحب 100000$

الفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم 2022، هو بالفعل حلم يبحث عنه جميع المشتركين، أو من يحاولون المشاركة لدخول في السحوبات، أملاً في الحصول على إحدى الجوائز المالية التي تغير مسار حياتهم وتُحقق أحلامهم، لاسيما وأنه يتم الإعلان عن اسم الفائز من خلال السحب العشوائي بنظام القرعة على الهواء مباشرةً، أي أن المسابقة تخضع لجميع عمليات الشفافية والحيادية، ويتم بالفعل تسليم الفائزين جوائزهم التي تصل إلى حد الفوز بجائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون دولار أمريكي.

كيف تُصبح مليونيرًا؟

ولزيادة فرصك في الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي يصل مجموع جوائزها إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، فلابد من استيفاء شروط وضوابط وخطوات الاشتراك الأساسية، لابد في البداية من الاشتراك عبر إحدى الطرق الأربعة الأساسية التي تتمثل في:

الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي على رقم دولتك أو الرقم الدولي الموحد. الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم لرقم بلدك. الاشتراك عبر الموقع الرسمي للمسابقة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بك. الاشتراك عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية والضغط على إرسال بعد استيفاء البيانات.

تفعيل الاشتراك

وبعد اتباع إحدى طرق الاشتراك السابق ذكرها، يتبقى تفعيل المشاركة من خلال الإجابة بشكل صحيح على أحد أسئلة المسابقة التي تصلك، مع العلم أن عدد الأسئلة غير محدد، ولابد من الإجابة الصحيحة، مع تكرار عملية الاشتراك أكثر من مرة لزيادة فرصك في دخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الإضافية، مع العلم أنه بإمكانك متابعة أرقام الاتصال من دولتك عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمسابقة، كما هو موضح في الصورة التالية:

مع الأخذ في الاعتبار بوجود رقم دولي موحد للمشاركة أو الاتصال في حالة عدم وجود رقم لدولتك بين الأرقام المُدرجة، مع ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام الأساسية لمسابقة الحلم، وكذلك الموافقة على عرض الإعلانات من قبل المنظم، مع ضرورة كتابة البيانات الصحيحة للتواصل في حالة الفوز، واستلام الجائزة كما هو متفق عليها من قبل الإدارة.