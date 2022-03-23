نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسبوعية جديدة من أسواق الراية في السعودية في المقال التالي

أسواق الراية في السعودية تفتتح فرعًا جديدًا في أبو حجر – جيزان وسيكون الافتتاح غدًا الموافق الرابع والعشرين من مارس، وبعيدًا عن الفرع الجديد فإن كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية توفر عروض أسبوعية جديدة بمناسبة رمضان الكريم. عروض أسواق الراية على الحلويات الحلويات الشرقية جزء رئيسي من سفرة رمضان وصناعتها في المنزل شئ رائع ويضفي أجواء لطيفة داخل البيت.

لكن لا مانع من شراء حلويات شرقية من المتاجر وأسواق الراية هذا الأسبوع تقدم تشكيلة من الحلويات اللذيذة بأسعار مميزة.

أم على بالحبة من ألذ وأشهر الحلويات الشرقية وله نكهة مميزة لا تشبه أي نوع حلوى آخر مقدمة بسعر 4.95 ريال سعودي.

كنافة محشوة بالكريمة الغنية بسعر 29.95 ريال سعودي.

تباع أيضًا عوامة بالكيلو جرام وسعره 18.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال.

كيلو جرام من البسبوسة بسعر 17.95 ريال سعودي بعد خصم قدره 12 ريال.

المخبوزات كذلك متوفرة مع قسم الحلويات ومن بين المخبوزات البيتزا التي يعشقها الجميع.

بيتزا بالمرتديلا بسعر 15.95 ريال سعودي، كذلك بيتزا بالتونة بسعر 16.95 ريال.

ومن المخبوزات الكرواسون الذي يمكن تناوله في الفطور الصباحي ويأخذه الأطفال كذلك في المدرسة سعر ال6 قطع 8.95 ريال.

ومن الحلويات الغربية متوفر كيك صغير متنوع 3 قطع بسعر 9.95 ريال.

كيكة مربعة بالشوكولاتة بسعر 17.95 ريال. أسعار الجبن والخصومات عليها الجبن بكافة أنواعها لا يخلو منها بيت فهي إما للتناول في صورتها العادية في وجبات الفطور والعشاء والسحور في شهر رمضان المبارك، وإما يتم إضافتها للبيتزا وأنواع من المكرونة وغيرها الكثير من أصناف الطعام بل والحلويات كذلك.

ومن أشهر أنواع الجبن والأكثر صحة هي الجبنة القريش ومتوفر منها داخل أسواق الراية جبنة قريش مصرية تباع بالكيلو وسعره 19.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال.

حلواني جبنة موزريلا بولندية والتي تدخل بشكل أساسي في تحضير كافة أنواع البيتزا تباع بالكيلو وسعره 22.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال.

جبنة عكاوي سعودية من خير الجياد تستخدم في صنع الكنافة بالجبنة سعر الكيلو منها 26.95 ريال بدلًا من 41.95 ريال.

متوفر أيضًا جبنة شيدر أبيض وأصفر من فود ستور بخصم رائع سعرها بعد الخصم 34.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض أسبوعية جديدة من أسواق الراية في السعودية - ثقفني

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