أجمل رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443 وصور حصرية تهاني الشهر الكريم

أيام قليلة ويهل علينا شهر الرحمات والخير والبركات شهر رمضان، والذي ينتظره المسلمين في بقاع الأرض كل عام على أحر من الجمر، فهو من أفصل الشهور عند الله وفرض على المسلمين فيها الصيام من مطلع الفجر حتى مغرب الشمس، وينتظر الكبار والصغار هذا الشهر للعيش فيه في روحنيات مختلفة عن أي فترة من العام، فهو فرصة عظيمة جداً لكي يصلح العبد من نفسه ويتقرب إلى الله عز وجل، ويقيم كل شعائر الدين والعادات الدينية المختلفة، وهو شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار.

تهنئة شهر رمضان المبارك 1443

يستعد المسلمين في كل مكان لاستقبال أفضل شهور العام، وهو الشهر التي تأتي فيه أفضل الليالي المباركة وهي ليلة القدر، وكل مسلم ينتظر شهر رمضان ليكون له فرصة جيدة للتقرب من الله، وهناك الكثير من العادات والتقاليد الخاصة باستقبال هذا الشهر الفضيل، وتهنئة الأهل والأصدقاء والأحباب من أهم تلك العادات، والتي يحرص عليها الجميع ويهتم أن يكون أول المهنئين بشهر رمضان.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2022

من أكثر طرق التهنئة بالمناسبات المختلفة، تبادل رسائل التهنئة المكتوبة أو المصورة، وهذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقبل قدوم الشهر بأيام يبدأ الأهل والأصدقاء تبادل الرسائل التي تحمل الكلمات الرائعة بالطرق المختلفة، ولذلك اختارنا لكم متابعينا الكرام باقة من أروع وأفضل رسائل تهاني الشهر الكريم:

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ابعث رسالة من كل قلبي محملة بأجمل العطور تهنئ الجميع بحلول شهر رمضان.

أعاد الله عليكم الشهر المبارك بالخير، فاستقبلوا شهركم هذا بالسعادة والفرحة والسعي وراء الطاعات، لكم عام وأنتم بخير.

بأجمل روائح العطور النادرة حبيت أرسل سلامي وتهنئتي لأعز الناس وأغلاهم وأقول له رمضان كريم.

أجمل الورود أهديها لأغلى الأحبة بقدوم شهر المحبة والمغفرة رمضان كريم على أغلى أصحاب.

كل سنة تذهب وتدور وتأتي أجمل رمضان والسحور عشان أقولك كل عام وأنتي بألف خير وسعادة.

رمضان هذه السنة غير، لكل حرف من حروفه خير، مبارك عليكم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا.

مع اقتراب شهر الغفران، جعلكم الله من العتقاء من النار، وبلغكم ليلة القدر مع من تحبون وترضون، رمضان مبارك.

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم شهر رمضان هنيهم.

مرحباً بأجمل ليالي السنة، مرحباً بمن هل ودنا، مرحباً بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم.

صور حصرية تهاني الشهر الكريم