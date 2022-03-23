شوف أقوى عروض جرير Garir في كل الفروع وخصومات تصل إلى 50% حتى نفاذ الكميات

توجد بكافة فروع مكتبات جرير كثير من العروض المميزة الحصرية على أسعار كثير من السلع والمنتجات طوال شهر شعبان بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، حيث لديهم كثير من السلع المميزة بأعلة جودة وأقل سعر، والتي ننتشر في أقسام مكتبات جرير كافة بكل فروعهم بمدن المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض جرير خلال هذا الأسبوع من شهر مارس، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير Garir بفروع مدن المملكة العربية السعودية

توجد بفروع مكتبات جرير الكثير من العروض المميزة على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها، ومن بينهم: خصم خاص على سعر هاتف أوبو رينو 2Z بسعة 128 جيجابايت وسوعة عالية للرامات بلون الطيف وقوس قزح، بالإضافة إلى العرض الخاص على سعر هاتف أوبو رينو 7 بسعة 256 جيجابايت للتخزين، وعرض آخر منهم على سعر هاتف أوبو رينو المميز باللون الأسود ونفس سعة التخزين، كما لديهم خصم آخر على سعر هاتف هونر X8 باللون المحيطي الأزرق بخصم 350 ريال سعودي، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، وغيرهم.

خصومات مكتبات جرير على Garir offers Ksa

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض مكتبات جرير Garir store في مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر هاتف OPPO rino 7 pro بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 12 جيجابايت باللون الأسود من الجيل الخامس، وعرض آخر منهم على سعر هاتف Honor X8 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات عالية باللون الفضي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Oppo rino 7 pro بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس للهواتف باللون الأزرق ستارترابيلس، وعرض آخر منهم على سعر هاتف هونور X8 باللون الأسود منتصف العام بسعة 128 جيجابايت، بسرعة أداء عالية من الجيل الخامس للشبكات.

عروض مكتبات جرير اليوم Garir big offers

تقدم المجلة عروض على أبل أيفون بتخفيض 600 ر.س 11-64 جيجا بايت 4G LTE أبيض، وخصم آخر على أبل ايفون 11 سعة 128 جيجا بايت G4 LTE أخضر بوفر 700 ر.س، وعلى سعر هاتف أبل أيفون 13 بروماكس 5G أزرق سيريا 512 GB، وأيضا على سعر أبل ايفون 11 سعة 128 جيجا بايت G4 LTE أسود بتخفيض 21%.