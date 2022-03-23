رسائل تهنئة رمضان 2022 أجمل العبارات وبطاقات التهنئة …. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا رمضان كريم

رسائل تهنئة رمضان 2022، من أكثر الموضوعات التي نجد عليها بحث عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بالتزامن مع قُرب حلول الشهر الكريم جعله الله شهر خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية، حيث ينتهز الكثيرون قبل حلول شهر رمضان بإرسال رسائل وعبارات وبطاقات تهنئة للأهل والأصدقاء، لما لهذا الشهر من نفحات وبركات وأجواء إيمانية تجذب الجميع للتواصل والتقارب والمودة، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد حرص موقعنا المتميز ثقفني على تقديم التهنئة أولاً لجميع متابعيه وللأمة الإسلامية من مشارقها لمغاربها، ثم نقدم لكم خلال السطور التالية أهم الرسائل وأحدثها للتهنئة بقدوم الشهر الكريم بالإضافة لبطاقات بعبارات متميزة وجديدة للتهنئة بشهر رمضان المعظم.

رسائل تهنئة رمضان 2022

أهلا رمضان شهر التوبة والغفران.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا رمضان كريم.

رمضان مبارك عليكم كل عام وأنتم بخير.

نهنئكم بحلول شهر رمضان أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

مع حلول شهر رمضان اللهم طهر قلوبنا واجعلنا فيه من العتقاء من النار.

رمضان كريم كل عام وانتم بخير وسعادة وإلى الله أقرب بالعبادة.

أتنمي لكم صوماً مقبولاً وعملاً صالحاً وخيراً مباركًا.

بريحة العطر والمسك والعود رمضان عليكم وعلينا يعود.

تهنئة شهر الكرم والخير والجود من قلب ودود.

موعد حلول شهر رمضان 2022 فلكياً

يتساءل المسلمون في مختلف الدول الإسلامية عن موعد بدء شهر رمضان 2022، وقد أكد معهد الفلك الدولي على أن الحسابات الفلكية، تؤكد على أم موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 1443/2022، سيكون يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022 في غالبية الدول، حيث سيتم استطلاع الهلال يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل، الموافق 29 شعبان 1443 الذي سيكون أخر أيام شهر شعبان، هذا وسيكون شهر رمضان هذا العام كامل أي 30 يوم، وهناك بعض الدول التي لا تستخدم التقنيات الحديثة في استطلاع الهلال وتشترط مشاهدته بالعين المجردة، فقد لا تتوصل لرؤيته لذلك سيكون شعبان كامل ويبدأ رمضان عندهم يوم الأحد 4 أبريل 2022.

أجمل العبارات وبطاقات التهنئة لحلول شهر رمضان

أعزائي متابعي موقع ثقفني نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم أهم وأجمل الرسائل والعبارات وبطاقات التهنئة شهر رمضان 2022، لنكون بذلك قد أسهمنا في تبادل المحبة والود بين الجميع بمناسبة الشهر الكريم، والتواصل بين الأقارب والأصدقاء وعودة المودة والرحمة بين المسلمين.