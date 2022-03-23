نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بنصف السعر لمدة 4 أيام فقط من 23 مارس وحتى 26 مارس 2022م في المقال التالي
عروض بنده بنصف السعر هى من أقوى العروض التي تزداد عليها عمليات البحث، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم تقدم بنده حصريًا ولمدة أربعة أيام فقط أقوى العروض التنافسية على جميع أنواع الخلاطات و العجانات و القلايات الهوائية، دائمًا ما تحرص شركة بنده السعودية بتقديم أفضل ما لديها من عروض وتخفيضات على المنتجات المختلفة، حتى تتناسب مع جميع الأذواق والمستويات لتلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات المنزل.
عروض بنده بنصف السعر لمدة 4 أيام فقط من 23 مارس وحتى 26 مارس 2022م
تقدم شركة بنده و هايبر بنده السعودية مجموعة من العروض المميزة بأسعار تنافسية تصل إلى نصف السعر على أجهزة العجن و القلايات و الخلاطات، التي لاغنى عنها لأي ربة منزل حيث أنها توفر الكثير من الوقت والمجهود فهى تحتاج إلى العجان لإعداد أشهى المخبوزات والحلويات مثل البيتزا و الكريب و الكيك و أيضًا لإعداد خلطة البرجر، كما أن القلاية الهوائية يحرص على اقتنائها الكثير من المواطنين فهى مذهلة في إعداد المأكولات المقلية بطريقة صحية بدون زيت، للحفاظ على الوزن ونسبة الكوليسترول بالدم والحماية من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، تسري عروض بنده بنصف السعر في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس و حتى يوم السبت الموافق 26 مارس أو حتى نفاذ الكمية.
نبذه مختصره عن بنده السعودية
شركة بنده السعودية هى أكبر شركة بيع بالتجزئة بالمملكة العربية السعودية فهو تمتلك ما يقرب من 200 متجر بيع بالمملكة، وأيضًا تعد من أهم متاجر البيع بالتجزئة على مستوى الشرق الأوسط، المقر الرئيسي للشركة في السعودية، ومن أهم ما يميز شركة بنده الآتي:
- ما يقرب من 120 مليون عميل يقومون بالتسوق عبر متاجر الشركة كل عام سواء ببنده سوبر ماركت أو الهايبر بنده.
- يعمل بمتاجر الشركة ما يقرب من 20000 موظفًا لتلبية احتياجات العملاء.
- تمتلك الشركة أربعة مراكز رئيسية للتوزيع على مستوى المملكة.
- هناك أسطول من الشاحنات ما يقرب من 650 شاحنة لتوصيل المنتجات إلى متجر البيع.
- يبلغ عدد المنتجات التي يتم عرضها بمتاجر البيع ما يزيد عن 70000 منتج بمستويات مختلفة لتناسب جميع الأذواق.
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