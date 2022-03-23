شوف عروض ساكو اليوم saco على مستلزمات وأجهزة المنزل والإلكترونيات من موقع ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco بخصومات شتوية 2022 من موقع ساكو للتسوق اون لاين على مستلزمات وأجهزة المنزل والإلكترونيات مع تخفيضات ساكو اون لاين تسوق في السعودية، والتي تجذب الكثير من العملاء إلى التسوق في فصل الشتاء، حيث تتسم تخفيضات العام الجديد بأسعار مميزة بالمقارنة مع سائر المتاجر المنافسة.

وتتزامن بداية فصل الشتاء مع فترة موسم تخفيضات العودة إلى الدراسة، والتي هي بمثابة فرصة للعملاء في المملكة العربية السعودية للإستفادة من أسعار الخصومات المخفضة على كل النعروضات في كل المتاحر الموجودة داخل المملكة، والتي يوجد بينهم منافسة كبيرة على تقديم المنتج بأرخص سعر وجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

عروض ساكو اليوم saco على مستلزمات وأجهزة المنزل والإلكترونيات من موقع ساكو اون لاين تسوق

يوجد لدى موقع ساكو عروض خاصة على كل مستلزمات وأجهزة المنزل والإلكترونيات التي قد يحتاج إليها أي عميل في المملكة، سواء في المنزل أو في الأعمال التصليحية، والتي تشمل المكانس الكهربائية وأدوات التنظيف، مع أجهزة المطبخ ومستلزماته الإلكترونية، بجانب مستلزمات الرعاية بالحدائق.

حيث يقدم لكم متجر ساكو تلك الأجهزة بأسعار مميزة جدًا وخصومات مدهشة في كل الفروع المتاحة له داخل المملكة العربية السعودية، حيث تستمر تلك التخفيضات حتى فترة محددة فقط، كما أنها مرهونة بتوافر الكمية المتاحة في المخازن، فبادروا بالشراء قبل فوات الفرصة واستفيدو من الخصومات المتاحة على كل السلع المنزلية.

عروض ساكو

تضم متاجر السعودية الخاصة بتخفيضات ساكو تسوق مختلف أنواع المكانس الكهربائي بأحجام مختلفة ووظائف متنوعة، فمنها يوجد المكانس اليدوية وأخرى تؤدي التنظيف الرطب والجاف، كما يوجد منها أيضًا ما يمكن تنظيف السجاد بها، ونعرض فيما يلي أسعار المكانس المحلية والمستوردة بفروع المملكة العربية السعودية.

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مكنسة كهربائية يدوية قابلة لإعادة الشحن من هوميكس homix ، بسعة 0.8 لتر تعمل بقوة 100 واط، بسعر 169 ريال سعودي بدل من 199.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من فيليبس philips ، بسعة 0.8 لتر تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 479.75 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 130.75 ريال سعودي.

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مكنسة كهربائية من بلاك اند ديكر تعمل بنظام الرطب والجاف، متاحة بسعة 30 لتر تعمل بقوة 1400 واط، بسعر 449 ريال سعودي بدل من 529 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 80 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية صناعة رومانية بسعة 20 لتر تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 595 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 96 ريال سعودي.

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عرض على مكنسة كهربائية صناعة تايلاندية بسعة 18 لتر تعمل بقوة 1800 واط، بسعر 599 ريال سعودي بدل من 699.75 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 100.75 ريال سعودي.

خصم خاص على جهاز تنظيف يعمل بالبخار من بلاك اند ديكر، بسعة 0.38 لتر تعمل بقوة 1200 واط، بسعر 279 ريال سعودي بدل من 329.75 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 50.75 ريال سعودي.

ساكو اون لاين

خصم حصري حتى نفاذ الكمية على جهاز تنظيف يعمل بالبخار 10 في 1 من بلاك اند ديكر، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 469 ريال سعودي.

عرض لفترة محدودة على مكنسة لاسلكية من هوميكس homix ، بسعة 0.5 لتر تعمل بقوة 22.2 فولت 150 واط، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 379.75 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 80.75 ريال سعودي.

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مكنسة كهربائية 2 في 1 من فيليبس philips ، تعمل بقوة 21 فولت، بسعر 1049 ريال سعودي بدل من 1319 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 270 ريال سعودي، ومتاح إمكانية تقسيط السعر بمبلغ 175 ريال سعودي لمدة 6 أشهر.

مكنسة كهربائية تعمل بقوة 1200 واط، بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1599 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 700 ريال سعودي.

ساكو

تعد أجهزة المطبخ من أكثر الأجهزة التي تساعد ربة المنزل أثناء إعدادها الوجبات والأطعمة الخفيفة لأفراد أسرتها، حيث يوجد ماكينات العصر، والقلايات، والخلاطات، والقطاعات، ومحضرة الطعام، وأجهزة الفرم، والعديد من الأجهزة الكهربائية التي تسهل من مهام المطبخ، وفي التالي نستعرض خصومات كتالوج ساكو 2022 على مختلف الأجهزة المطبخية.

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ميكروويف رقمي من بلاك اند ديكر مع شواية، بسعة 30 لتر، يعمل بقوة 900 واط، بسعر خاص 499 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي، بخصم قدره 200 ريال سعودي.

ميكروويف من بلاك اند ديكر black + decker بسعة 20 لتر، يعمل بقوة 700 واط، بسعر مخفض 349 ريال سعودي بدل من 379.75 ريال سعودي.

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فرن كهربائي من بلاك اند ديكر black + decker بسعة 9 لتر، يأتي مع بتب زجاجي مزدوج يعمل بقوة 800 واط، بسعر 169 ريال سعودي بدل من 209.75 ريال سعودي.

فرن مع محمصة لجميع الوظائف من هوميكس homix بسعة 75 لتر، يعمل بقوة 2800 واط، بسعر 439 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 110 ريال سعودي.

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مايكروويف رقمي من هوميكس homix بسعة 20 لتر، الجهاز يعمل بقوة 700 واط، بسعر 329 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 70.75 ريال سعودي.

فرن تحميص من هوميكس homix بسعة 50 لتر، الجهاز يعمل بقوة 2000 واط، بسعر 279 ريال سعودي بدل من 339.75 ريال سعودي مع توفير مبلغ قدره 60.75 ريال سعودي.

عروض ساكو للاجهزه الكهربائية

عرض حصري على أجهزة فرن مع محمصة لجميع الوظائف من هوميكس homix بسعة 120 لتر، يعمل بقوة 2800 واط، بسعر 559 ريال سعودي بدل من 679 ريال سعودي.

خصم خاص على أجهزة فرن تحميص من هوميكس homix بسعة 65 لتر، الجهاز يعمل بقوة 2200 واط، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 429.75 ريال سعودي.

عروض ساكو الخبر

خصم حصري على جهاز طبخ متعدد الوظائف من هوميكس homix بسعة 8 لتر، الجهاز يعمل بقوة 1200 واط، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 389.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 90.75 ريال سعودي.

تخفيض على جهاز طبخ متعدد الوظائف من هوميكس homix بسعة 8 لتر، الجهاز يعمل بقوة 1200 واط، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 429.75 ريال سعودي.

قلايات ساكو اون لاين

قلاية هوائية متعددة الوظائف من هوميكس homix بسعة 16 لتر، الجهاز يعمل بقوة 1800 واط، متاة بسعر 349 ريال سعودي بدل من 469.75 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 120.75 ريال سعودي.

قلاية هوائية متعددة الوظائف من هوميكس homix بسعة 20 لتر، الجهاز يعمل بقوة 1700 واط، متاح بسعر 399 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي.

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اسعار أجهزة العناية بالحدائق كان لها حظًا كبيرًا من التخفيضات الموجودة في متجر ساكو الذي يتيح لكم كل مستلزمات سقي الحشائش من خراطيم المياه والبكر الخاص بها، مع أجهزة المنشار الخاصة بقطع الأشجار وتقليمها، كما يوجد بعض أجهزة التصليح التي من الوارد أن نحتاج إليها بكثرة.

ساكو عروض

بكرة لخراطيم الري بطول 15 متر أوتوماتيك، بسعر 219 ريال سعودي بدل من 269.75 ريال سعودي، مع توفير مبلغ 50.75 ريال سعودي.

تخفيض كبير على بكرة لخراطيم الري بطول 20 متر أوتوماتيك، بسعر 249 ريال سعودي بدل من 329.75 ريال سعودي.

خصم مميز على بكرة لخراطيم الري بطول 20 متر أوتوماتيك، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 429.75 ريال سعودي.

تخفيضات عروض ساكو اليوم

لي زراعة للحديقة مقاس 1/2 بوصة من جاردينا، بطول 20 متر مع مستوى ضغط 30 بار، بسعر 179 ريال سعودي بدل من 219.75 ريال سعودي.

لي زراعة للحديقة مقاس 1/2 بوصة من جاردينا، بطول 30 متر، بسعر 229 ريال سعودي بدل من 269.75 ريال سعودي.

لي زراعة للحديقة مقاس 3/4 بوصة من جاردينا، بطول 50 متر، بسعر 649 ريال سعودي بدل من 795 ريال سعودي.

ساكو تسوق

منشار مقاس 18 بوصة بار/سلسلة 45 سي سي تعمل عن طريق البنزين، بوزن صافي 5.7 كيلو جرام، مع جنزير 45 سم، وموتور بقوة 2 حصان، بسعر 579 ريال سعودي بدل من 749 ريال سعودي مع توفير مبلغ قيمته 150 ريال سعودي.

خرطوم للحديقة مقاس 1/2 بوصة من جاردينا، بطول 20 متر، بسعر 229 ريال سعودي بدل من 299.75 ريال سعودي.

ساكو عروض السعودية

منشار مقاس 20 بوصة بار/سلسلة 45 سي سي تعمل عن طريق البنزين، بوزن صافي 5.7 كيلو جرام، مع جنزير 45 سم، وموتور بقوة 2 حصان، بسعر 749 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي.

بكرة خرطوم بطول 2 متر من جاردينا، مع مجموعة تثبيت على الجدران صناعة ألمانية، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 499.75 ريال سعودي مع توفير مبلغ قيمته 100.75 ريال سعودي.

عروض ساكو المميزة

خصم كبير على سعر خرطوم للحديقة مقاس 1/2 بوصة شديد المرونة من جاردينا، بطول 30 متر، مستوى الضغط 35 بار، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 459.75 ريال سعودي.

عرض خرطوم قابل للتوسيع من سيرين، يأتي مع طقم تركيبات بلاستيك مقاس 22 سم، بسعر 79 ريال سعودي بدل من 105.75 ريال سعودي.

عرضنا لحضراتكم أجدد ما قدمته متاجر ساكو السعودية من أجهزة المنزل وأدواته الخاصة بالتنظيف، مع أسعار أجهزة المطبخ الإلكترونية والأفران الكهربائية، وتابعونا ليصلكم منا أجدد التخفيضات الخاصة بمتاجر السعودية المنتشرة في كل محافظات المملكة، حتى تستفيدوا منها قبل نفاذ الكمية وإنتهاء مدة الخصومات.

كما نقدم لكم يوميًا أجدد التخفيضات المقدمة من مواقع التسوق أون لاين التي انتشرت في عصرنا الحالي، مما يزيد من المنافسة بين كل الكتاجر في المملكة العربية السعودية، وعلى العملاء الإستفادة من تلك تلكنافسة والإسراع في التسوق للجصول على أفضل سعر، فبرجاء متابعتنا ليصلكم كافة التفاصيل عن الأسعار والخدمات المقدمة من المتاجر في أسرع وقت.