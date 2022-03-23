ميهمكيش سعرة الغالى.. زراعة الليمون في المنزل بثمرة ليمون واحدة فالثلاجة فى 3 دقائق

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ميهمكيش سعرة الغالى.. زراعة الليمون ، يعد الليمون من أكثر أنواع الثمار الذي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، حيث يتم استخدامه في تحضير الكثير من الأطعمة والمشروبات، كذلك يكون الليمون من المشروبات الطبيعية المفيدة جداً للصحة والتي تعمل على التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، لذا يمكن أن يتم زراعة الليمون في المنزل بكل سهولة حتى تتمتعين بأكبر قدر من فوائد الليمون، فتابعينا لكي تتعرفين على أسهل طريقة لزراعة الليمون في المنزل.
ميهمكيش سعرة الغالى.. زراعة الليمون
تتم عملية زراعة شجرة الليمون من البذور وهي تكون من الأمور السهل استخدامها، كما أنه من الأشياء الذي يمكن أن يقوم بها كل شخص خاصة إذا كان لديك مكان مشمس ودافئ، في بعض الأحيان يستغرق الأمر بضعة سنوات قبل أن يتم الحصول على الزهور والثمار، ولكن في النهاية سوف تحصلين على حبات الليمون الطازجة التي يمكن أن يتم زراعته في شجرة الليمون بالمنزل.
الأدوات اللازمة لزراعة الليمون
- الليمون العضوي الذي يحتوي على بذور غير إنباتية.
- وعاء لشتلات بحيث أن تكون بعرض 16 سم وعمق 8 سم.
- أسمدة طبيعية وتربة خصبة.
- إناء للزراعة يكون بعمق وعرض مناسب.
- مكان مشمس.
خطوات زراعة الليمون:
عليك بتعليم طريقة زراعة الليمون بكل سهولة باتباع خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:
- عليك بسكب القليل من الماء على التربة لكي تصبح رطبة بشكل كافي ولكن يجب أن تكون غير مغمورة.
- قومي بملأ الأصيص الصغير بالتربة حتى أن يصل طولها سم قبل الحافة.
- قومي باستخراج البذور من حبات الليمون ويتم غسلها جيداً بالماء ويتم تنظيفها دون أن يتم الضغط عليها بشدة.
- عليك البدء بغرس البذور بشكل مباشر وهي مبللة ثم يتم وضعها بالتربة بمسافة تقدر 2/1 سم من سطح التربة.
- يتم رش التربة بالماء مباشرة فوق مكان البذور عن طريق استعمال بخاخ ماء.
- يتم لف الوعاء بالبلاستيك النايلونويتم تثبيته على الحواف عن طريق ربطة مطاطية.
- يجب بعد ذلك عمل عدة ثقوب من الأعلى بواسطة ثلم رصاص.
- ويتم وضع الوعاء في مكان مشمس ودافئ.
- يجب أن يتم الحرص على رش الكثير من الماء من الحين إلى الآخر حتى تكون التربة جافة دائماً ولكن لا يمكن أن يتم إضافة كمية كبيرة من الماء حتى لا يسبب ذلك عفن البذور.
- مع بداية إنبات الثمار يجب التخلص من البلاستيك ويتم رش التربة وعرضها للضوء لمدة 8 ساعات في اليوم.
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