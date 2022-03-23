طريقة تنظيف السجاد بالملح على الناشف للتخلص من البقع في 5 دقائق بدون حك أو مجهود

يعتبر تنظيف السجاد من الأمور الشاقة على المرأة، خاصةً إذا كان السجاد لونه فاتح، أو كانت السجادة ذات مقاس كبير، كما أن تنظيفها في المغسلة الخاصة بتنظيف السجاد يكون أسعار التنظيف مرتفعة، فنقدم لكي سيدتي الطريقة الفعالة في تنظيف السجاد بدون مجهود وبدون ماء، فيمكنك تنظيف السجادة على الناشف فقط بمكون واحد فقط آمن على قماش السجادة وهو الملح نقدمه لكي في مقالنا اليوم.

طريقة تنظيف السجاد بالملح

يبدو الأمر شاقًا ولكن بعد أن تقوم بتجربة الملح في تنظيف السجاد لن تحتاج إلى مجهود ولا مشقة بعد الآن في تنظيفك للسجاد؛ فنحن نوفر لكي طريقة فعالة وسهلة لتنظيف السجاد بالملح، وطريقة استخدام الملح في التنظيف كالآتي:

قومي بإحضار المكنسة الكهربائية وكنس السجادة أولًا جيدًا.

احضري الملح ثم قومي بتوزيعه على السجادة وخاصةً في المنطقة التي يوجد بها بقع ضعي به كمية أكبر.

اتركي الملح لمدة ساعة ثم قومي بإحضار قطعة قماش خشنة وقومي بحكه جيدًا على المنطقة التي يوجد بها بقعة.

بتمرير المكنسة الكهربائية مرة أخرى على السجادة ستجدين أن البقعة قد تم إزالتها بدون حك ولا ماء.

احضري قطعة قماش مبلولة قليلًا ثم قومي بتمريرها على السجادة مرة أخرى للتأكد من تنظيف السجادة وإزالة البقع.

استخدامات الملح في التنظيف

يعتبر الملح من المنظفات الآمنة كما أن له استخدامات عديدة، كالآتي: –