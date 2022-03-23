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لقد قام الكثير من الناس بتقديم كثير من الشكاوى إلى شركات الكهرباء وذلك بسبب ارتفاع الأسعار والاتصال بشركات الكهرباء حول ذلك الأمر من تضجر المواطنين وسخطهم بسبب فاتورة الكهرباء العالية التي تصل إلى ٥٠٠ جنية والألف جنية وذلك بسبب جهلهم بسبب استخدام أجهزة صغيرة يمكن أن ترفع فاتورة الكهرباء دون علم. جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الكاتل الكهربائي: هو من أصغر الأجهزة التي يمكن استخدامها في المنزل وتؤدي إلى ارتفاع الكهرباء بشكل كبير وذلك بسبب سرعته في تسخين المياه ووصولها إلى حد الغليان في وقت قياسي فأن ذلك يرفع فاتورة الكهرباء كثيرا لذلك يجب عند الانتهاء من استخدامه غلقة وفصله عن الكهرباء تماما.

مكواة الشعر: هي من الأجهزة الصغيرة أيضا وتقوم برفع فاتورة الكهرباء كثيرا ، حيث ما تجهله الكثير من الفتيات والسيدات التي يستخدمن مكواة الشعر لساعات طويلة بأنها تسبب زيادة فاتورة الكهرباء والانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى لذلك يجب استخدامها بحذر وفصلها عن الكهرباء فور الانتهاء.

مكواة الملابس: مكواة الملابس حيث انها هي من الأجهزة الصغيرة أيضا وتسبب بشكل طبيعي ارتفاع هائل في فاتورة الكهرباء ولذلك نجد أنه تقوم ربات المنازل بكي الملابس لساعات طويلة وتقوم ربات المنازل بترك المكواة في الكهرباء وتعمل في المنزل وترجع مرة أخرى إلى المكواة لاستكمال الكي مما يجعلها تدفع فاتورة كهرباء مضاعفة الثمن دون علم سبب ذلك. أجهزة أخرى ترفع الكهرباء التكييف: تشغيل التكييف لساعات طويلة في فصل الصيف يجعل الفاتورة تتعدى ٥٠٠ جنيه لذلك يجب الحد من استهلاكه.

كما أن المكنسة الكهربائية: حيث أنه يمكن استخدامها اليومي لساعات طويلة يجعل فاتورة الكهرباء تتضاعف جدا وتكون كبيرة فيجب استخدامها للضرورة. عمر شويل - جدة جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى ٥٠٠ جنية اغلقه فورا بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا - ثقفني

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