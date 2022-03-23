اسرار تحضير القهوه التركي وسر الوش الكثيف وكل فوائد القهوه للجسم

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير القهوة التركية

تعتبر القهوة التركية من أبرز المشروبات التي لديها مذاق شهي ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة للغاية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير القهوة التركية.

طريقة تحضير القهوة التركية

يتم تحضير القهوة التركية بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

كأس إلا ربع من المياه الباردة.

ملعقة ونصف من السكر.

ثلاثة ملاعق من القهوة المطحونة.

خطوات تحضير القهوة التركية

يتم تحضير القهوة التركية بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

طريقة التحضير:

أولًا يتم خلط المقادير مع بعضها البعض ثم يتم نقلها إلى الوعاء الخاص بتحضير القهوة ثم يتم رفعه على النار مع الحرص على عدم التحريك. بعد ذلك يتم رفع إناء القهوة عن النار بعد أن يمر ثلاثة دقائق لحين أن يتشكل لديكم رغوة سمكية. التخلص من الرغوة ثم يتم تقسيمها في فنجانين ثم يتم وضعها على النار مرة أخرى. القيام بعد ذلك يوضع القهوة في الفنجان بكل هدوء من أجل الحفاظ على الرغوة.

طريقة تحضير القهوة التركية بالكريمة

يتم تحضير القهوة التركية بالكريمة بمقادير بسيطة للغاية وإليكم مقادير تحضير شراب القهوة:

مائة جرام من السكر.

كمية من قهوة الإسبريسو.

مقادير تحضير كريمة القهوة:

يتم تحضير كريمة القهوة من خلال إحضار المقادير الآتية:

مائة جرام من قهوة الإسبريسو.

حليب كامل الدسم.

ثلاثة بيضات والحصول على صفارهم فقط.

ملعقة من الدقيق.

ثمانون جرام من السكر.

كريمة مزدوجة.

خطوات تحضير القهوة التركية

يتم تحضير شراب القهوة التركية بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

الحصول على إناء صغير ويتم وضع فيه كلًا من السكر والمياه ثم يتم رفعه على النار الخفيفة.

بعد ذلك يتم إضافة كمية قليلة من الإسبريسو ويتم تركهم جانبًا لمدة عشرين دقيقة ثم يتم وضعها في الثلاجة.

طريقة تحضير كريمة القهوة:

يتم تحضير كريمة القهوة من خلال اتباع الآتي:

أولًا يتم الحصول على غلاية حجمها متوسط ثم يتم وضع فيها كلًا من القهوة والحليب ثم يتم رفعها على النار وتركها لحين أن تسخن.