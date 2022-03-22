نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 وحتي 60 ٪ عروض شهر رمضان وعيد الام لا تفوتك في المقال التالي
عروض بنده السعودية بخصومات كبيرة تبدأ من 10٪ على مختلف السلع والمنتجات المتوفرة داخل فروع هايبر بنده، وذلك من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين السعوديين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ حيث تحرص جميع الأسر على تجهيز وشراء كافة احتياجاتهم، وذلك من خلال خصومات وتخفيضات كبيرة يستفيد منها جميع العملاء الذين يتسوقون من خلال فروع هايبر بنده السعودي، ومن خلال هذه المقالة نعرض لكم أهم العروض التي تقدمها الشركة لعملائها.
عروض بنده اليوم رمضان وعيد الأم الإثنين 14 مارس 2022 حتى نهاية الشهر
عروض بنده السعودية
خصومات بنده مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2022 تحرص شركة بنده على توفير خصومات كبيرة لا تصدق على مختلف السلع والمنتجات، وخاصة المواد والسلع الاستهلاكية التي يبحث عنها بشكل كبير كافة العملاء، وهذا ما اعتادت عليه الشركة في مثل هذه المناسبات التب تحرص على دعم المواطن فيها بشكل يتناسب مع جميع الفئات، وتتميز شركة بنده بجودة المنتجات التي تقدمها لعملائها، وذلك من خلال حرصها على التعامل مع كبرى الشركات المصنعة لهذه المنتجات، ومن ضمنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ذات التقنية العالية التي تواكب التكنولوجيا الحديثة، والتي تستوعب استخدامها الكثير من الأشخاص من أجل تسهيل الحياة اليومية.
تخفيضات وخصومات بنده السعودية
- عروض بنده السعودية على دجاج دو مقدار 1.3 كيلو بسعر 15.5 ريال سعودي.
- خصومات بنده السعودية على صدور دجاج طرية دو وزن 1 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده على حلاوة طحينية بدبس التمر الجبل مقدار كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده على حلاوة شعر/ بالشوكولاتة الجبل مقدار نصف كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.
تنزيلات بنده
- اشتري كريمة البندق مع الكاكاو نوتيلا مقدار كيلو جرام بسعر خاص 32.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده السعودية اشتري فيليه سلمون مدخن سييلو مقدار 450 جرام بسعر 119.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده السعودية على ثلاث حبات من حليب مبخر بوني مقدار 340 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.
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