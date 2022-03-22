شوف عروض هايبر بنده الجديدة وأسعار صندوق رمضان

في هذا الأسبوع يقدم هايبر بنده أقوى العروض الحصرية على جميع الاحتياجات المنزلية وعلى جميع مستلزمات الأسرة، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك بأسعار لا تقارن وقم بزيارة أسواق هايبر بنده للحصول على أقوى الخصومات على أصناف متعددة من المعلبات، ومنتجات الألبان من الزبادي والجبن وغيرها، وأكياس الدجاج، وتشكيلة من المكسرات و التوابل، أصناف متعددة من الأسماك، المحار، الجمبري، الحبار، واللحوم الطازجة، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وأواني الطبخ، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، والمزيد من العروض الأخرى بأسعار تنافسية.

عروض هايبر بنده

خليط لقمة القاضي بالخميرة رياض فود وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 44.75 ريال للخمس حبات.

اشتري حبتان من خليط كيك بلزبري وزن نصف كيلو جرام مقابل 17.95 ريال بدلاً من 25.5 ريال سعودي.

طبقة قشدية للحلويات جرينز وزن الحبة 76 جرام احصل على حبتان مقابل 11.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال سعودي.

عروض بنده

مسحوق غسيل مركز اريال سعر الكيس وزن 6.25/ 7 كيلو 64.95 ريال بدلاً من 124.90 ريال.

قمح طازج البيكر وزن 5 كيلو جرام سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

مهلبية خلطة حلوى جرينز وزن 85 جرام اشتري ثلاث حبات مقابل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 11.85 ريال.

احصل على أربع حبات من باكينغ بودر جرينز وزن 100 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 11.8 ريال سعودي.

بنده

اشتري ثلاث حبات من تونة قودي لحم خفيف وزن الحبة 185 جرام مقابل 13.95 ريال بدلاً من 29.85 ريال.

ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة بنده وزن 180 جرام احصل على خمس حبات مقابل 10.95 ريال بدلاً من 17.50 ريال.

سبع حبات من مكرونة رنا وزن 400 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 24.5 ريال.

أسعار صندوق رمضان في بنده