نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 تخفيضات تصل إلى 50% بمناسبه شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من العروض التي ينتظرها عملائها بشغف في كل يوم في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم لعملائها أجود المنتجات الغدائية من فواكه حيث تحتوي علي العنب والبرتقال والكمثري والتين والكيوي وايضا البطيخ والخضروات والمعلبات وجميع انوع الملابس والأجهزة المنزلية والجوالات بمختلف أنواعها وجميع الشاشات التليفزيونية والأجهزة المنزلية بخصومات لم تسبق حيث تقدم أسواق العثيم كل هذا بخصومات تصل إلى نصف الثمن في جميع متاجرها.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي أجود أنواع المعلبات الغذائية حيث تقدم المربي والحلاوة الطحينيه والفول والتونه وكذالك اللحوم والدواجن والأسماك وجميع انواع الحلويات الشرقية المعلبة والمكسرات الغذائية والبقوليات والتمر السكري وتمر المدينة والمشروبات الطازجة التي يحتاج إليها جميع الأفراد أثناء الإفطار في شهر رمضان الكريم كل هذا تقدمه أسواق عبد لله العثيم بخصومات غير محدوده كي يتمكن الجميع من الشراء بمناسبه شهر الخير.

مجله عروض العثيم 23 مارس

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الجوالات بمختلف أنواعها حيث تحتوي علي جوال سامسونج اي 12 بسعر 585 ريال سعودي وجوال تكنو كي جي بسعر 399 ريال سعودي كما تشمل أيضا روتر جو وأيضا شاشه امبيكس والعديد من الأجهزة المنزلية حيث تقدم مكواه فيلبيس بسعر 59 ريال سعودي وقطاعه خضار اي تي سي بسعر 69 ريال سعودي وصانع طعام كينوود وخلا كينود وعصاره وخلاط مع وعاء ومقلا بطاطس.

تضم عروض العثيم بديل زيت وشامبو بانتين بسعر 24.95 ريال سعودي وفوط صحيه ألويز كبير زهري بسعر 13.95 ريال سعودي وحفاضات للأطفال كما تحتوي علي ورق حمام وورق مطبخ وشامبو الفيف مغذي للشعر بسعر 11.95 ريال سعودي وكريم لوريال قناع الليل ومرطب نيفا وشامبو نونو أطفال كما تضم عروض العثيم اليوم في مجله عروضها الأسبوعية التي تستمر لفتره قدر ضغط السيف بسعر 99 ريال سعودي وطقم قدور سويت هوم وقفازات يودو وسط.

تحتوي عروض العثيم الاربعاء علي مانجو تيمور وكيوي واكمثري افريقي بسعر 5.95 ريال سعودي وبخاري حمراء معلبه بسعر 8.95 ريال سعودي كما تقدم ايضا جزر طازج وكوسه خضراء وشمندر وتفاح رويال جالا وتمر انتاج النخيل وتمر تمارا سكري وخس لولو بيوتدي علبه بسعر 4.95 ريال سعودي

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