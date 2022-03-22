نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الأسبوعية 20 شعبان 1443 خصومات تصل إلي نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك في هذا المقال عروض العثيم الأسبوعية حيث أن هناك إقبال كبير ملحوظ في الفترة الأخيرة مع اقتراب الشهر الفضيل شهر الرحمة والمغفرة إقبال كبير للغايه علي جميع المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها حيث يسعي الجميع لمعرفه مجله العروض التي تحتوي علي منتجات بخصومات تصل الي 50% علي جميع مشتملاتها لذالك يسعى الجميع في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية لمعرفه العرض الذي يقدم أسبوعيا للاستفادة بالخصومات وتوفير المال.

عروض العثيم الأسبوعية 23 مارس

تضم عروض العثيم افضل وأجود أنواع السلع والأدوات التي لا غني عنها لعملائهم المميزين حيث تقدم لهم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات غير مسبوقه ولم تشهده اسوق عبد لله العثيم من قبل حيث تحتوي عروض العثيم علي جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمعلبات واللحوم والأسماك والجبن الطبيعي والألبان والعصائر والمكسرات والمشروبات الغازية كما تضم أيضا جميع مستحضرات التجميل والمساحيق الخاصة بالملابس.

مجله عروض العثيم اليوم

تشمل مجله عروض العثيم جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال والسيدات والأطفال كما تحتوي علي الأحذية الخاصة بالرجال والنساء والعديد من المنتجات الأخري والتي سوف تتعرفون عليها من خلال مجله العروض التي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني.

تضم عروض العثيم الأسبوعية في مجله عروضها مفروم الغنم بسعر مميز حيث تقدمه بسعر 2.75 ريال سعود وأيضا صدور الدجاج بسعر 27.95 ريال سعودي كما تحتوي علي ملوخيه خضراء معلبه ومجمده بسعر 3.95 ريال سعودي وأيضا دجاج ساديا بسعر 128.95 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا جميع أنواع الأرز البسمتي والزيوت الطبيعية التي لا غني عنها في تحضير الطعام بسعر لا يقبل المنافسة ومشروبات تانج بالبرتقال وشوربه شوفان أيضا.

تشهد أسواق العثيم تخفيضات علي جميع أنواع الفواكه وأيضا الحلويات الشرقيه حيث تحتوي علي الحلويات الشرقية المشكلة وأيضا تورته صغيره حجم وسط وكنافه بالقشطه كرواسون ميني حشوه شوكلاته بسعر 7.95 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا الجبن ومن ضمنه جبن داري وجبن موازريلا مبشوره ولبنه تركيه وايضا الخضار المشكل والزبيب الأصفر الذهبي والعدس الأحمر وجميع أنواع المخلل حيث تحتوي علي الزيتون والمشروبات الساخنة بجميع أنواعها حيث يستمر هذا العرض لفتره محدوده.

"اللهم بلغنا رمضان" هدية لك بمناسبة اقتراب رمضان من موقع (ثقفني)