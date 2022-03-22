نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم ولمدة 10 أيام خصومات و تخفيضات شهر رمضان لا تفوتك في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي وكذلك المالي، حيث أن هذه المكتبة تكون متواجد فيها كل المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويطلبها كل مقيم بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك المكتبة قد وفرت وتواجد بها كل الألعاب التي يحبها ويطلبها كل الأطفال المقيمين والمتواجدين في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60 % بمناسبة شهر رمضان
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تعمل على تقديم أكبر العروض القوية التي تكون مصاحبة للخصومات المذهلة والرائعة جدًا، كما أن تلك المكتبة تعد من المكاتب التي تختص لبيع كل المنتجات والمستحضرات التي يحتاج لها ويريدها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية.
ذلك يكون بمناسبة انتهاء عام سابق وهو 2021 وبدأ عام ثاني حديث وهو 2022، وأيضًا فإن هذه العروض والخصومات المتواجدة والمقدمة من قبل مكتبة جرير متوفرة ومتواجدة بسعر مناسب وملائم مع كل شخص في السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على حزمة حافظة الكمبيوتر اللوحي مع حامي الشاشة من Spigen يكون بسعر 199 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- السندباد الأعمى أطلس البحر والحرب يكون بسعر 52 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر يو اس بولو اسن موراي تناسب جهاز حجمه 15 بوصة باللون الأسود يكون سعرها 229 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة باللون الوردي سعرها يكون 9 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع هيرشل سبلاي الكلاسيك وسترن يكون سعرها 189 ريال سعودي.
- خرامة شديدة التحمل من النوع نوفاس مع 2 ثقب حتى 65 ورقة 80 جرام باللون الرمادي أو الأسود سعرها يكون 125 ريال سعودي.
- الفسيفساء الأكريليك باللون الوردي 100 قطعة دائرية قطر 10مم يكون سعرها 13 ريال سعودي.
- خيط الصيد باللون الأبيض يكون بسعر 11.5 ريال سعودي.
- ورق الرسم الألومنيوم 60 جرام 46 سم بالألوان المتنوعة يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- ورق الكريب 50 * 150 سم باللون الأحمر يكون سعره 3 ريال سعودي.
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