نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مذهلة من عروض العثيم على مقاضي رمضان othaim mall في المقال التالي

تتنوع العروض التي يقدمها العثيم مول على مقاضي رمضان ضمن عروض العثيم، بين العروض المتوفرة خصومات على منتجات شركة ساديا للأغذية المجمدة من الدجاج والخضروات ومنتجات اللحوم مثل البرجر وغيرها، كما توجد خصومات على الأرز والزيت والسلع التموينية الأساسية المختلفة، كذلك المسليات من المكسرات والشيبسي وغيرها. عروض العثيم اشتري كيس وزن 2.5 كيلو من صدور الدجاج مقابل 61.95 ريال بدلا من 81.95 ريال.

خصم بقيمة 7 ريالات تحصل عليه عند شراء صدور دجاج طرية ساديا وزن كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 31.95 ريال.

كرتون من دجاج ساديا المجمد وزن 1300 جرام مقابل 148.50 ريال بدلا من 167.50 ريال.

برجر بقري بالتوابل العربية وزن كيلو جرام احصل عليه مقابل 19.95 ريال بدلا من 28.95 ريال. بطاطس مقلية وزن كيلو جرام بسعر 7.95 ريال سعودي للحبة.

قوانص دجاج أو أكباد دجاج وزن 450 جرام مقابل 3.95 ريال.

اشتري أفخاذ دجاج رفيعة وزن 900 جرام مقابل 9.95 ريال بدلا من 17.25 ريال.

احصل على أكياس بازيلاء خضراء أوذرة حلوة أو فاصوليا خضراء مقطعة أو خضار مشكلة مع ذرة وزن 900 جرام بسعر 7.5 ريال.

بطاطس هاش براونز وزن كيلو أو كرينكال كت وزن 750 جرام/ وافل كت وزن 750 جرام.

دجاج بروستد زينغس فيليه أو شرائح وزن كيلو جرام سعر الكيس 36.5 ريال بدلا من 47.95 ريال. أسواق العثيم اشتري كيلو من مانجو تيمور مقابل 10.95 ريال سعودي.

احصل على علبة من البخاري الحمراء بسعر 8.45 ريال. تمر تمارا سكري رطب وزن كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي. العثيم مول عرض على شيبس البطل كاتشب مقابل ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٢.٩٥ ريال.

قهوة كيف المسافر عربي هيل سعر الحبة ١٥.٩٥ ريال بدلا من ٢٤.٠٥ ريال.

بسكويت شاي أمريكانا علبة تحتوي على ١٢ حبة بسعر ٧.٩٥ ريال بدلا من ١٢ ريال. قهوة علي كافيه كلاسيك سعر الكيس ٢٣.٩٥ ريال بدلا من ٢٩.٩٠ ريال سعودي.

كيس قهوة الخير وزن ٥٠٠ جرام بسعر ١٩.٩٥ ريال بدلا من ٣١ ريال.

شيبس ليز ربطة ١٢× ٢٣ جرام بسعر ١٠.٥ ريال بدلا من ١٤.٧٥ ريال. Othaim mall عرض على كونتري كورن فليكس وزن نصف كيلو جرام مقابل ١٣.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٩٥ ريال سعودي. شعيرية إندومي دجاج ٤٠ × ٧٠ جرام مقابل ٤١.٥ ريال بدلا من ٤٧.٩٥ ريال. عمر شويل - جدة خصومات مذهلة من عروض العثيم على مقاضي رمضان othaim mall - ثقفني

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