أربعة طرق مجربة ومضمونة في تنظيف الشباك الخشبي أو الشيش

طرق تنظيف الشباك الخشبي أو الشيش، يعتبر تنظيف شيش الشباك من الأمور التي تشغل كثير من ربات البيوت وخاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات وسوف نتناول في هذا المقال الطرق السهلة التي توفر كثيرًا مع ربات البيوت بدلًا من شراء المساحيق من الخارج بأقل الإمكانيات وبطريقة متوفرة لدى كل منزل.

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تنظيف شيش الخشب

هناك العديد من الطرق والوصفات.. منها الأكيد والمضمون، ومنها اجتهادات قد تنفع وقد لا تنفع

الطريقة الأولى

نقوم بتنظيف شيش الخشب من جميع الأتربة التي عليه بواسطة فرشاة قديمة.

نقوم بغلي شاي على النار ونحضره ونضعه في بخاخة ونقوم برش أركان الخشب وشيش البلكونات.

وبعد ذلك يتم شطف الشيش بالماء ثم يتم تجفيفه.

الطريقة الثانية

نقوم بمسح الأتربة أيضًا من على الشيش وحديد الشبابيك.

نقوم بإحضار ليمونة ونصف كوب خل ملعقة كبيرة بيكربونات صوديوم ونخلطهم جيدً ثم نضعهم في زجاجة اسبري ثم نقوم برش جميع أركان خشب الشيش ونتركه حتى ينشف.

ثم نقوم بشطف الشيش ونقوم بتنشيفه جيدًا.

ويمكن أن تكرر هذه الطريقة كلما السهلة وقت الحاجة وبأقل المكونات.

الطريقة الثالثة

نحضر نصف كوب من الخل.

نضيف عصرة ليمونة ونضيف عليهم قليل من الماء.

يتم وضع المحتويات في زجاجة اسبري ويتم الرج جيدًا.

نقوم بمسح الشبابيك من الأتربة ونحضر فرشاة اسنان قديمة ونقوم بالدعك والرش في نفس الوقت حتى يتم تلميع جميع جوانب الشباك والشيش.

نقوم بتنشيفه بواسطة قماشة من القطن بعد ذلك.

وبذلك يتم تلميعه بطريقة سهلة وبسيطة ومتوفرة لدى كل بيت مصري.

الطريقة الرابعة