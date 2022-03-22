نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 1443 : عروض بنده الأسبوعية الأربعاء 23 مارس 2022 الموافق 20 شعبان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تفوتك عروض رمضان 1443 من بنده وهايبر بنده السعودية حيث توفر بنده مجموعة رائعة وجديدة من العروض الأسبوعية والتي تبداً من اليوم الأربعاء وحتي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل والموافق 29 مارس 2022 وتوفر عروض بنده كافة المنتجات التي يحتاجها منزلك بشكل أساسي خاصة المنتجات الأساسية في المنزل خلال شهر رمضان المبارك وتوفرها بنده بتخفيضات وخصومات كبري تصل حتي 70%.

عروض بنده الأسبوعية الأربعاء 23 مارس 2022

لمدة أيام محدودة سارع واستمتع بأقوى عروض بنده السعودية علي احتياجات منزلك في شهر رمضان المبارك بأفضل سعر وجودة من بنده ومن أبرز المنتجات التي يمكنك الحصول عليها هي لحم التونا ساندوتس من قودي وشبيهة قشطة بوك 160 جرام وكريم الكراميل مع كراميل التزيين من العلالي 77 جرام وتشمل عروض بنده علي خليط حلوي مع طبقة كارميل من جريمز وكريم كراميل مع طبقة من الكارميل فوستر كلاركس.

هذا الأسبوع مع بنده وهايبر بنده استمتعي بأقوى العروض بمناسبة شهر رمضان والحصول علي منتجاتك المفضلة بأقل الأسعار وتشمل العروض علي خليط كسك فوستر كلاركس وخليط كيك بلزبري 485 جرام ومحضرة طعام مولينكس الرائعة ولا تقتصر العروض علي ذلك فقط بل توفر بنده شرائح اناناس دولي في عصير وحليب مكثف محلي المراعي وقطع الشوكولاتة بالحليب من ادور 300 جرام.

عروض بنده من 22 حتي 29 مارس 2022

أقوي عروض بنده علي المأكولات البحرية الطازجة يمكنك الاستمتاع بها من داخل جميع فروع بنده بالسعودية وتوفر تشكيلة رائعة ومميزة من الأسماك بأسعار ولا أروع وتضم عروض بنده اليوم خصومات علي قمح طازج من البيكر وخميرة فورة من فكتوريا وشعيرية مهران 200 جرام ومكرونة رنا 400 جرام وطماطم كاملة مقشرة من هنا 400 جرام وتضم عروض هذا الأسبوع علي طماطم مقشرة فريشكو 400 جرام.

تضم مجلة عروض بنده مجموعة وتشكيلة مميزة من العروض علي الأجهزة الكهربائية الأساسية في المنزل مثل عصارة كولين وعصارة كليك أون وفرن كهربائي أي تي سي وخلاط مولينكس وعصارة مولينكس وصانعة سندوتشات تيفال ومحضرة طعام التي يحتاجها الكثير من السيدات في المنزل وقلاية بدون زيت من كينوود وخلاط يدوي كينوود والعديد من الأجهزة المنزلية الرائعة التي توفرها بنده هذا الأسبوع.