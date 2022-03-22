نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات عيد الام 2022 السعودية على الأجهزة الكهربائية مازالت مستمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات عيد الام 2022 السعودية على الأجهزة الكهربائية مازالت مستمرة، يبحث الجميع خلال هذا الأسبوع على أفضل هدية يمكن أن يقوم بتقديمها إلى والدته بمناسبة عيد الأم، وتبدأ الحيرة كيف يمكن له شراء هدية قيمة تجعل ست الحبايب سعيدة مع غلاء الأسعار هذا، ولكن هناك العديد من الشركات الشهيرة بالمملكة تقوم بتقديم عروض وتخفيضات رائعة بمناسبة عيد الأم ولذلك يجب استغلال هذه الفرصة لشراء الكثير المنتجات باهظة الثمن بأسعار مميزة لن يجد لها مثيل في وقت أخر، واليوم سوف نقدم أفضل هذه التخفيضات من الشركات التي تقدمها.

عروض وتخفيضات عيد الام 2022 السعودية على الأجهزة الكهربائية

بالطبع لن تكون هناك هدية قيمة يمكن تقديمها للأم أكثر من جهاز كهربائي يحتاج له المنزل أو جهاز كهربائي صغير للمطبخ يساعدها في توفير الوقت والمجهود، كما أيضًا أستغلال هذه العروض والحصول أجهزة كهربائية بخصومات تصل إلى أكثر من نصف الثمن تحتاج لها أنت أيضًا وليس ست الحبايب فقط.

عروض وتخفيضات العثيم لعيد الام 2022 المملكة السعودية

شركة العثيم معروفة بتقديم أفضل السلع والمنتجات وخصوصًا السلع الغذائية لكنها أيضًا تقدم تقدم خلال هذه الفترة بعض الخصومات المميزة على مجموعة مميزة وضرورية من الأجهزة الكهربائية الصغيرة منها الأتي:

كبة لتقطيع وفرم الخضروات والفاكهة ماركة كينوود بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال .

خلاط ماركة فيليبس بقوة 400 واط 79 ريال.

وكيتشن ماشين ماركة كينوود بقوة 220 فولت 199 ريال بدلاً من سعر 275 ريال.

وسخان للسندوتشات ماركة كينوود مع شواية بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال.

محضرة طعام ماركة كينوود بسعر 129 ريال بدلاً 210 ريال.

عروض وتخفيضات عيد الام 2022 بنده السعودية على الجوالات والشاشات

شركة بنده أشهر وأهم الشركات البيع بالجملة في السعودية ولذلك لها فروع عديدة في جميع انحاء المملكة، من المعروف عن شركة بنده العروض المميزة التي تقدمها في كل مناسبة، وهذا العام تقدم بنده بمناسبة عيد الأم عروض على أهم الأشياء التي تسعد كل أم عند الحصول عليها، وهي الجوالات وشاشات التلفاز.

عروض وتخفيضات الجوالات بمناسبة عيد الأم السعودية بنده

جوال ريد مي نوت 11 الجيل الرابع مع 2 شريحة 719 بدلاً من 799 ريال.

هاتف ذكي تي سي ال 20 الجيل الخامس، بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال.

موبايل شاومي ريدمي نوت 10 س الجيل الرابع بسعر 899 ريال بدلاً من 949 ريال.

وهاتف ريدمي 9 أي الجيل الرابع بسعر 369 ريال بدلاُ من 419 ريال.

وايضًا جوال ماركة شاومي 11 لايت 8 بلس بسعر 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال.

عروض وتخفيضات شاشات سمارت بمناسبة عيد الأم بنده

شاشة سمارت ماركة اي تي سي مقاس 55 بوصة بدقه 4k بسعر 1999 ريال بدلاً من 3099 ريال.

تلفزيون ذكي ماركة إمبكس مقاس 60 بوصة بسعر 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال.

وشاشة سمارت ماركة سكاي وورث مقاس 50 بوصة تعمل بنظام الاندرويد بسعر 1599 ريال بدلاً من 2299.

قدمنا لكم عروض وتخفيضات عيد الام 2022 السعودية على الأجهزة الكهربائية.