نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده 57% على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 57% على الأجهزة الكهربائية الشاشات والهواتف حتى نهاية مارس، حيث يتوفر طقم صوانى مدورة غير لاصقة للفرن مستر كوك مقاس 22/26/30 سم بسعر 70 ريال بدلاً من 88 ريال خصم 21%، يتوفر طقم أواني طبخ جرانيت بيستر 8 قطع بسعر 69 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 23%، يتوفر طقم مقلاة غير لاصقة بيستر مقاس 20/24 سم بسعر 45 ريال بدلاً من 64 ريال خصم 30% ضمن عروض مارس هايبر بنده.

عروض نصف الثمن هايبر بنده

يتوفر طقم قدور تومبيك كوركماز 11 قطعة بسعر 359 ريال بدلاً من 539 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن خلاط مع مطحنتين اريتي أبيض/رمادي سعة 430 وات بسعر 75 ريال بدلاً من 165 ريال خصم 55%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ طقم أواني طبخ جرانيت مع غطاء زجاجي مستر كوك 15 قطعة بسعر 389 ريال بدلاً من 488 ريال خصم 21%، يتوفر طقم قدور ستانلس ستيل مستر كوك 14 قطعة بسعر 479 ريال بدلاً من 630 ريال خصم 24%.

خصومات هايبر بنده المذهلة 57%

يتوفر قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض مارس هايبر بنده قدر غير لاصق مستر كوك 20 سم بسعر 31 ريال بدلاً من 39 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض نصف الثمن هايبر بنده طقم أواني طبخ أسود سوبر كوك تيفال 12 قطعة بسعر 349 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 57%، يتوفر طقم صواني فرن للكبة تيفال 4 قطع مقاس 28/30/34/38 سم بسعر 365 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 39%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر صينية فرن مدورة غير لاصقة مستر كوك مقاس 34/38 سم بسعر 65 ريال بدلاً من 83 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط يدوي سنكور سعة 800 وات بسعر 79 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر سعة 400 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 45%، يتوفر خلاط سنكور سعة 1000 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 34%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر خلاط يدوي دوتس سعة 250 وات بسعر 45 ريال بدلاً من 59 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون آي تي سي 55 بوصة سمارت مع تقنية 4K ال اي دي بسعر 1499 ريال بدلاً من 1971 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن خصومات مارس هايبر بنده تلفزيون إمبكس 60 بوصة سمارت ال اي دي بدقة 4K بسعر 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 26%، يتوفر تلفزيون تي سي ال 55 بوصة سمارت اندرويد وبدقة 4K بسعر 1999 ريال بدلاً من 3099 ريال خصم 36%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر تلفزيون دورا 42 بوصة ال اي دي إتش دي بسعر 899 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 47%، يتوفر تلفزيون دورا 32 بوصة ال اي دي بسعر 499 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده تي سي ال 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و 6 جيجا رام حجم 6.67 بوصة كاميرا 2+8+48 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 29%، يتوفر شاومي 11 لايت 8 بلس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.55 بوصة بسعر 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 7% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية مارس.