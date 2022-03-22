شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده لاستقبال شهر رمضان وتخفيضات مذهلة

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عروض بنده هايبر بنده تقدم أقوى العروض والتخفيضات على آلاف الأطنان من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والخضروات والفواكه الطازجة يوم بيوم وغيرها العديد من المنتجات التي لا غنى عنها في كل بيت لعمل أشهى الأطباق في رمضان، هذا بالإضافة إلى عروض خاصة على قسم اللحوم الحمراء والبيضاء من الأسماك والدواجن واللحوم لعمل أفضل الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية من البروتينات، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الحرصة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض قسم السلع الغذائية لهذا الأسبوع. أقوى عروض بنده هايبر بنده اليوم: عرض 1+1 مسحوق الكاسترد فوستر كلاركس وزن العبوة 450 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 17.90 ريال.

عرض 7 حبات مكرونة رنا متوفرة باشكال مختلفه وزن الكيس 400 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال.

زيت زيتون بكر ممتاز الوزير عرض ترويجي 2 زجاجة سعة العبوة 500 مل بسعر 23.95 ريال سعودي. عرض 1+1 نشاء الذرة فوستر كلاركس وزن العبوة 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال.

ثلاث حبات تونا قودي بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 29.85 ريال.

طحين فاخر البكير عرض 4 حبات وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 23.80 ريال. عروض بنده الأسبوعية للسلع الغذائية: جبنة فيتا السعودية بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.25 ريال.

جبن قليل الدسم تشيز لاند قريش بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 28.95 ريال.

جبن أبيض دبل كريم أو فيتا أو دمياطي دومتي بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال. عرض صندوق برتقال أبو صرة مصري وزن الصندوق 6.5 كيلو جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

تفاح جالا تشيلي/ تركي بسعر 6.50 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال. مهرجان عروض اللحوم الحمراء والبيضاء: سمك قاروص بحري بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 28.95 ريال.

سمك بلطي بحري بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال. مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

عرض مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

إسكالوب بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

كفتة بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

دجاج طازج التنمية وزن العبوة 1000 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده هايبر بنده لاستقبال شهر رمضان وتخفيضات مذهلة - ثقفني

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