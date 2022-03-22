طريق تلميع الخشب والباركيه بوصفات في منتهى البساطة

طريق تلميع الخشب والباركيه، وجود الخشب في المنزل من الأساسيات مثل الكراسي والمطبخ والدواليب معظم أساس المنزل خشب ويجب الحفاظ عليه من الاتربة الموجودة في الجو بتلميع الخشب بطريقة صحيحة، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لتلميع الخشب وتنظيفه من البقع والاتربة المتراكمة عليه.

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طريقة تلميع الخشب

يوجد العديد من الوصفات لتنظيف وتلميع الخشب ومنها ما يلي.

يوضع ملعقة بيكنج صودا مع كوب من الماء ويقلب ثم نقوم باستخدامه بوضع قماشه به وعصرها ومسح الخشب بها وهكذا حتي نظافة الخشب، يجب تلميع الخشب أولا من الاتربة قبل استخدام هذه الوصفة. نقوم بوضع عصير ليمونة مع بيكربونات الصوديوم والقليل من مسحوق الغسيل، نقوم بتلميع الخشب من الاتربة ثم نضع قماشة في الماء ونقوم بمسح الخشب بها ستلاحظ إزالة البقع وتلميع الخشب بكل سهوله. ويمكن أيضا استخدام الفازلين لتلميع الخشب نقوم بوضع الفازلين على قماشة ونقوم بتلميع الخشب به سترا لمعان غير متوقع ويساعد أيضا في إزالة البقع الموجودة على الخشب.

طريقة لتلميع الأرض خشب الباركيه

نضع ربع كوب من الخل مع لتر ماء ثم نقوم بكنس الأرضية اول ثم نقوم باستخدام الوصفة باستخدام الممسحة المخصصة للمسح ونقوم بمسح الباركيه جيدًا ثم بعد ذلك تمسح مره أخرى بقماشة غير مبلله سترا الباركيه لامع ونظيف جدا بدون تعب ولا مجهود.

طريقة أخرى لتلميع الخشب

نصف كوب من الخل تفاح.

نصف كوب صغير من الكحل.

٣ اكواب من الماء.

ملعقتان من النشا.

طريقة تحضير الخلطة

ولتحضير خلطة تلميع الخشب في المنزل بكل سهولة يجب اتباع الخطوات الاتية: