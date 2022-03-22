نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون ومهرجات الموديلات المختلفة القديمة والحديثة بأسعار مفاجأة في المقال التالي
أفضل عروض جرير الأسبوع الثالث من مارس 2022، jarir bookstore مكتبة جرير من أفضل المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصًة العروض التي يتم تقديمها على الأجهزة والأدوات الكهربية، وذلك لأن تخفيضاتها تجعل الأدوات مناسبة لكافة الفئات، واليوم وخلال هذا المقال سأتحدث عن أفضل العروض التي ستقدمها مكتبات جرير خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم واقتراب شهر الخير رمضان المبارك.
أسعار عروض جرير ايفون 13 بالسعات المختلفة لشهر مارس
معلومات حول مكتبات جرير السعودية
يقع الفرع الرئيسي من مكتبات جرير السعودية داخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويوجد بداخلها عدد كبير من المنتجات أهمها الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المدرسية وتكون أسعارها مميزة جدًا ومنافسة للجميع، ويوجد فروع أخرى مكتبات جرير داخل مدن المملكة العربي السعودية.
أفضل عروض جرير لشهر مارس 2022
معظم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية تقدم عروض على منتجاتها خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم، ولكن عروض مكتبات جرير مختلفة للغاية ومفضلة عند الكثيرين، وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض الجوالات في جرير آبل آيفون 8 بلس ذهبي سعة جيجا بايت 256 بسعر 4051 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات آيفون آبل إكس أر سعة 128 جيجا بايت بسعر 3069 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير آبل آيفون 6 إس بلس سعة 64 جيجا بايت بسعر 3103 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير آيفون آبل 7 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3328 ريال سعودي من مكتبة جرير اون لاين.
- بطاقة خصم جرير أبل آيفون 7 بلس فضي سعة 32 جيجا بايت 3175 ريال سعودي من كود خصم مكتبة جرير.
- عروض جوالات جرير آيفون آبل 6 إس سعة 64 جيجا بايت بسعر 2643 ريال سعودي من عروض مكتبة جرير للجوالات.
- عروض جرير على الجوالات آبل آيفون 6 بلس سعة 64 جيجا بايت ذهبي اللون بسعر 3333.85 ريال سعودي من جرير ايفون.
- كود خصم جرير آبل آيفون 12 برو سعة 512 جيجا بايت بسعر 6199 ريال سعودي من عروض جرير ايفون.
- عروض جرير اليوم آيفون آبل إكس أر سعة 64 جيجا بايت بسعر 2849 ريال سعودي من جوالات مكتبة جرير.
- التقسيط من جرير آبل آيفون سعة 256 جيجا بايت بسعر 5039 ريال سعودي من عرض جرير.
- اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون 7 بلس سعة 128 جيجا بايت بسعر 2599 ريال سعودي من تخفيضات جرير.
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