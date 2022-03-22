نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده الأسبوعية 22 مارس 2022 رمضان كرمه زيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض بنده الأسبوعية والتي تضمن مجله العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية الهامة التي يحتاج إليها كل منزل بمناسبه اقتراب شهر الخير حيث أن هناك عمليات بحث متعدده من المواطنين بمختلف أعمارهم الرجال والنساء للاستفادة من هذا العرض الأسبوعي الذي يستمر لمده سبع أيام فقط في جميع مدن المملكة العربية السعودية كي يستفيدوا من الخصومات التي تصل إلى نصف الثمن علي جميع المنتجات الهامة.

عروض بنده الأسبوعية 22 مارس

تحتوي عروض بنده العديد من المنتجات الغذائية والتي لا غني عنها حيث تقدم جميع أنواع الخضروات واللحوم والأسماك الطازجة وأيضا المعلبات الغذائية والفواكه والمكسرات وجميع أنواع البقوليات كما تتضمن أيضا جميع المستلزمات الخاصة بالرجال والنساء والأطفال من مستحضرات تجميل وأيضا ملابس واحذيه كل ذالك بخصم يصل إلي 50% كي يتمكن الجميع من الشراء بهذه المنتجات التي توجد في المجلة الخاصة بعروض بنده الأسبوعية والتي سوف نقدمها لكم.

مجله عروض بنده اليوم

تحتوي مجله العروض علي الفواكه كالعنب والتفاح والكمثري وأيضا التين والجوافة كما تضم أيضا الخضروات كالخس الرومي والجزر والخيار وجميع أنواع المساحيق الهامة والأدوات المنزلية والكهربائية كالفرن الكهربائي وقدر الضغط والغلاية الكهربائية كما تتضم أيضا في عرضها الأسبوعي في متاجرها وأسواقها بجده والرياض العديد من المنتجات الأخري والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال.

تحتوي عروض بنده علي قدر ضغط كهربائي وطاهيه أرز سينكور بسعر 119 ريال سعودي كما تضم أيضا الفرن الكهربائي ومايكروويف كينوود وصانعه ساندويتش دوتس بسعر 69 ريال سعودي وموزع مياه بسعر349 ريال سعودي وطقم صواني فرن مربعه بوركام بسعر 20 ريال سعودي وصينيه صغيره بسعر 9 ريال سعودي وطقم حافظات طعام وترمس ستانلس ستيل بمقبض خشبي شاها بسعر 74.95 ريال سعودي.

تحتوي ايضا مجله عروض بنده الأسبوعية علي زبادي يوناني المراعي بسعر 6.95 ريال سعودي وأيضا حليب طويل الأجل كامل بسعر 49.95 ريال سعودي ولبنه فاخره وجبنه موزاريلا مبشوره كامل الدسم وجبنه فاخره وجبن مثلثات كما تشمل جميع المنظفات المنزلية حيث تحتوي علي منظف سوبر جيل العملاق ومطهر ومعقم جينتو بسعر 11.95 ريال سعودي ومنظف ومطهر فلاش ومتعدد الاستعمالات أيضا وجهاز قاتل الناموس الكهربائي وجميع أنواع الشاشات التليفزيونيه.