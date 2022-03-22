شوف عروض العثيم اليوم 22 وحتى 29 مارس على جميع المنتجعات Al othaim

نقدم لحضراتكم اليوم بكل فروع العثيم ماركت Al othaim market مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار مختلف أنواع السلع من: أجهزة كهربائية، وإلكترونيات مختلفة، كما لديهم عروض أخرى على أسعار المفروشات، والمنتجات الغذائية بأنواعها، وغيرهم من عروض، وسوف نوفيكم اليوم من خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني كل تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض العثيم اليوم في كل فروع مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر اليوم بكل فروع العثيم ماركت Al othaim في المملكة باقة قوية من العروض الحصرية على أسعار اجهزة المطبخ بأنواعها، ومنهم: خصم مميز على سعر مكواة فيليبس الجافة، وعرض غيره على سعر قطاعة الخضار من أي تي سي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار محضرة الطعام من اي تي سي متعددة الأغراض، وخصم آخر على سعر خلاط فيليبس مع مطحنة، وعلى سعر صانع الطعام من كيينود، وكذلك يوجد لديهم خصم على سعر خلاطات Kenwood المميزة بملحقاتها، وعلى سعر قطاعة خضار Kenwood.

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم بفروع العثيم حتى نفاذ الكميات

توجد أيضاً بفروع العثيم في السعودية: خصم مميز على سعر حصارة الحمضيات من كليك أون، وغيره على سعر صانع الطعام من جيباس، وكذلك تجدون لديهم عرض على سعر الخلاط المميز مع وعاء من ITC، وغيرهم من خصومات على أسعار فرن كليك أون الكهربائي، كما بالفروع تنزيلات أخرى على أسعار ميكروويف كولين الدجيتال بسعة 20 لتر، وغيرهم من عروض على أسعار مقلاة البطاطس الكهربائية من كولين، وغيرهم من خصومات على أسعار مقلاة هومر الكهربائية، وعروض أخرى بالفروع على أسعار خيازة السيف الكهربائية، وعلى سعر عجانة جي في إس.

تنزيلات رمضانية متنوعة بكل الفروع طوال شعبان

توجد كثير من العروض الرمضانية الأخرى، ومنهم: خصم مميز على سعر شاشة أرو ال أي دي بحجم 65 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر محضر الطعام من مولينكس، كما لديهم عرض آخر على سعر جوال أيفون 13 برو ماكس، وعرض غيره على سعر شاشة سهم ال أي دي سمارت بحجم 55 بوصة.