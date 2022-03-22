نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التخلص من الصراصير والحشرات الزاحفة نهائياً بسهولة وصفات مضمونة بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الصراصير من الحشرات الزاحفة المزعجة التي تشكل خطورة على حياة أفراد الأسرة حيث يمكنها نقل الأمراض الخطيرة التي تعمل على إعياء أفراد الأسرة بل ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وتنتشر بكثرة من كلًا من المطبخ والحمام وتبحث الكثير من الأمهات عن الطرق التي تساعدها في التخلص من مشكلة الصراصير واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الطرق التي تساعد في التخلص من الصراصير في المنزل.

كيفية التخلص من الصراصير في المنزل

تعتبر الصراصير من الحشرات المزعجة ولكن هناك بعض الطرق التي من خلال اتباعها سيتم التخلص من مشكلة الحشرات وبشكل نهائي وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.

تنظيف المنزل

في حالة تنظيف المنزل بشكل دائم سيكون من الصعب على الحشرات الانتشار وذلك لأن الحشرات تتواجد في الأماكن الغير نظيفة لذلك يفضل ألا يتم ترك أي جزء من أجزاء المنزل بدون نظافة وأن يتم التخلص من القمامة المتواجدة في المنزل بصورة سريعة.

حمض البوريك

يعد حمض البوريك من إحدى الطرق المنزلية التي تساعد على التخلص من مشكلة الصراصير ويتم تحضيره من خلال خلط كمية من الدقيق والسكر من أجل تكوين عجينة ثم يتم وضعها في المنزل ويكون بإمكان الصراصير أن تتغذى على ذلك العجين وبالتالي ستموت.

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من إحدى المنتجات التي تساعد على التخلص من مشكلة الصراصير وبشكل نهائي ويتم استخدامه من خلال خلط صودا الخبز مع السكر وسينجذب الصراصير إلى رائحة السكر دون التركيز لصودا الخبز وستقوم صودا الخبز بتسبيب انفجار في معدتهم.

مركزات سائلة

ذلك المنتج يتم شرائه من المتاجر وهو عبارة عن سائل مركز ويتم تخفيفه بالمياه ثم يتم رش ذلك السائل على الأماكن التي تنتشر بها الصراصير ويمكن أيضًا أن يتم مسح الأرضيات بذلك الخليط.