نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تنظيف الشفاط من الدهون بدون مجهود في دقائق في المقال التالي
يعتبر الشفاط من أكثر الأغراض في المنزل التي تحتاج إلى جهد كبير في التنظيف، فيتراكم عليه البقع والدهون في وقت قصير ويسبب الإزعاج للكثير من ربات المنزل بل ويؤثر أيضاً على مظهر المطبخ حيث أن دهون الشفاط من الدهون التي ليس من الهين إزالتها، ولكن باستطعنا خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طرق تنظيف الشفاط بخطوات بسيطة كما يتم التنظيف بمكونات منزلية غير مكلفة.
طرق تنظيف الشفاط
يتم تنظيف الشفاط بأكثر من طريقة ولكن يلزم أن يتم فك الشفاط أولًا وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي يلزم اتباعها قبل بدء تنظيف الشفاط:
- أولًا يتم فصل الكهرباء بشكل نهائي عن الشفاط.
- الحصول على مفك ثم القيام بفك كافة أجزاء الشفاط.
طريقة تنظيف الشفاط بالدقيق
بعد ما تم فك كافة أجزاء الشفاط سنأتي إليكم بالخطوات التي سيتم اتباعها أثناء تنظيف الشفاط بالدقيق:
- الحصول على إناء اكبر من الشفاط ثم يتم وضع فيه المروحة ويتم تغطيتها بالدقيق.
يتم تركها في الدقيق لمدة ساعة.
- يتم فرك المروحة جيدًا بالدقيق لحين أن يتم التخلص من كافة البقع والدهون.
- بعد ذلك يتم غسل المروحة بالمياه ويتم تركها لحين أن تجف بصورة نهائية.
- يتم تكرار كافة الخطوات السابقة مع باقي أجزاء الشفاط وتركهم جميعًا لحين ان يجفوا ثم التركيب.
طريقة تنظيف الشفاط بالكربونات
- بعد فك أجزاء الشفاط يتم وضعهم في إناء كبير.
ثم الحصول على كاس من الخل ويتم خلطه مع أربعة ملاعق من كربونات الصوديوم مع ملعقة من مسحوق الصابون مع لتر من المياه ويكون مغلي.
- بعد ذلك يتم وضع خليط التنظيف على أجزاء الشفاط ثم يتم تركه لمدة ساعة.
- القيام بارتداء القفازات ثم يتم فرك كافة مكونات الشفاط بذلك الخليط لحين أن يصبح نظيف.
- بعد ذلك يتم غسل أجزاء الشفاط بمياه نظيفة ثم يتم تركه لحين أن يجف ثم يتم تركيبه مرة أخرى.
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