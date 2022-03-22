وداعاً للفواتير العالية.. حركة سحرية هتقلل فاتورة الكهرباء 50% هتوفر معاك كتير أوي جربها بنفسك

ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير في الوقت الحالي وذلك بسبب العديد من العوامل منها استخدام الكهرباء بشكل مفرط في البيت واستخدام الاجهزة بكثرة دون فصلها حتى في حالات عدم استخدامها وهذا يؤدي الي استهلاك طاقة بنسبة عالية وزيادة سعر الفاتورة ويبحث الكثير عن طريقة لتقليل سعر فاتورة الكهرباء بسهولة دون اي تكلفة, وفي هذا الصدد سنطرح خلال السطور التالية أفضل طريقة لتقليل استهلاك العداد للكهرباء وبالتالي تقليل سعر فاتورة الكهرباء.

ما هي الطريقة السحرية لتقليل فاتورة الكهرباء

ترتفع فاتورة الكهرباء بسبب استخدام الكثير من الأجهزة في البيت ويمكن تقليل حساب العداد للكهرباء من خلال استخدام الملح وهذه الطريقة تساعد في انخفاض سعر الفاتورة بشكل كبير عن المعتاد حيث يتم وضع كمية من الملح في ورقة من الالومينوم ويتم غلق الورقة على الملح وبعد ذلك يتم يتم وضعه فوق العداد وذلك ليساعد في الضغط على العداد وبالتالي يقل معدل دوران العداد في كل مرة ويقل حساب استهلاك الكهرباء وبالتالي تصبح الفاتورة منخفضة السعر, وهذه الطريقة فعالة ويمكن استخدامها دائما.

ما هي الاجهزة التي تسحب طاقة كهربائية عالية وتسبب ارتفاع سعر الفاتورة

اجهزة التجفيف من أكثر الاجهزة التي تسحب قدر كبير من الطاقة الكهربائية ومنها السشوار ولذلك يجب الحرص على تقليل استخدامه لتجنب ارتفاع سعر الفاتورة.