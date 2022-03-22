شوف عروض ساكو اليوم saco بتخفيضات حتى 70% على مختلف المعروضات من موقع ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco مع جديد التخفيضات الكبرى حتى 70% على مختلف المعروضات الإلكترونية من تخفيضات ساكو ومستلزمات المنزل من موقع ساكو اون لاين تسوق ، كما أنه متاح خصومات تصل إلى 60% على الأجهزة الكهربائية، والتي تستمر لفترة محدودة فقط بكل فروع المتاجر المتاحة في السعودية، وكذلك على الموقع الرسمي.

عروض ساكو اليوم saco تخفيضات حتى 70% على مختلف المعروضات من موقع ساكو اون لاين تسوق

تخفيضات موقع ساكو للتسوق اون لاين يقدم لكم أسعار مخفضة على الأجهزة المنزلية بخصم يصل حتى 60% على مختلف الماركات الشهيرة في كل متاجر السعودية الكبرى، هذا بالإضافة إلى العديد من خصومات الجوالات وأكسسواراتها المتاحة بخصم وصل إلى 70%، بجانب تخفيضات الساعات الذكية على متجر ساكو الإلكتروني.

عروض ساكو

نتيح لكم عروض ساكو 2021 بأحدث التخفيضات الكبرى المتاحة في المملكة العربية السعودية بأرخص سعر على الأجهزة الكهربائية التي تشمل أجهزة المطبخ، والأجهزة المنزلية، وأدوات العناية الشخصية، مع خضومات تصل إلى 60%، والأسعار كالتالي.

تخفيضات ساكو

فرشاة تمليس الشعر من فيليبس philips بسعر 165 ريال سعودي بدلًا من 269.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية محمولة بقوة 120 واط سعة 0.5 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 438 ريال سعودي.

محضرة قهوة مزودة بطاحونة من فيليبس philips بسعر 719 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

أداة تشذيب اللحية مع سلك يو اس بي للشحن بسعر 95 ريال سعودي بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

عروض ساكو 2021

ماكينة صنع القهوة بسعة 1.8 لتر تعمل بقوة 450 واط خاصة بعمل قهوة اسبرسو وكابتشينو، بسعر 2199 ريال سعودي بدل من 3299 ريال سعودي.

مكنسة بيسل تعمل بقوة 800 واط لغسل السجاد، بسعر خاص 1099 ريال سعودي بدل من 1799 ريال سعودي.

عصارة بسعة 2 لتر 220 فولت تعمل بقوة 100 واط، بسعر مخفض 649 ريال سعودي بدل من 879 ريال سعودي.

عروض ساكو للاجهزة الكهربائية

أداة تشذيب اللحية 0.5 – 10 مللي s3000 من فيليبس philips ، بسعر 95 ريال سعودي بدلًا من 189.75 ريال سعودي.

أداة عناية بالجسم ناعمة على البشرة من فيليبس philips ، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 179.75 ريال سعودي.

مكنسة لاسلكية 2 في 1 من سبيد برو ماكس، بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 2409 ريال سعودي.

خصومات ساكو السعودية الجديدة

مكنسة بيسل 3 في 1 للتنظيف الرطب والجاف، بسعر خاص جدًا 799 ريال سعودي بدل من 1299 ريال سعودي.

جهاز تسريح الشعر بالأيونات 38 مم، تعمل بقوة 800 واط، بسعر 124 ريال سعودي بدل من 199.75 ريال سعودي.

محضرة طعام متعددة الوظائف من كينوود، تعمل بقوة 1000 واط، بسعر 1709 ريال سعودي بدل من 1799 ريال سعودي.

ساكو saco

سعر خاص على ماكينة صانعة الكابتشينو من ديلونجي بسعة 1 لتر، مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 2499 ريال سعودي.

خصم كبير على ماكينة صانعة الكابتشينو بسعة 250 جرام، تعمل بقوة 1450 واط، متاح منها اللون الأبيض، بسعر مخفض لفترة محدودة 4149 ريال سعودي بدل من 6699 ريال سعودي.

اسعار ساكو السعودية

عصارة فواكه 220 فولت بسعة 2 لتر، تعمل بقوة 700 واط، بسعر 499 ريال سعودي بدل من 635 ريال سعودي.

عصارة بتقنية العصر البطئ تعمل بقوة 240 واط، بسعر 1659 ريال سعودي بدل من 1979 ريال سعودي.

خلاط كعربائي مع طاحونة مزود بسرعتين بسعة 1.5 لتر، تعمل بقوة 400 واط، بسعر 149 ريال سعودي بدل من 175 ريال سعودي.

saco

يوجد لدى موقع ساكو العديد من الأجهزة الإلكترونية ما بين الجوالات، والتابلت، ومستلزماتهما، وتجدون منها مختلف الإصدرات من شركات ايفون iphone ، و هواوي huawei ، و نوكيا nokia ، و سامسونج samsung ، مع غيرهم من الماركات الشهيرة التي عليها إقبال كبير من العملاء في المملكة العربية السعودية.

موقع ساكو

جوال هواوي بي 30 لايت huawei p30 لون أزرق، بسعة 128 جيجا بايت مع مساحة للرام بسعة 6 جيجابايت، بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1069 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس samsung galaxy note 10 plus ، بسعة 256 جيجا بايت مع مساحة للرام بسعة 16 جيجابايت، الشاشة مقاس 6.8 بوصة، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 4380 ريال سعودي.

كتالوج ساكو 2021

جوال ايفون اكس من ابل iphone x ، بسعة 256 جيجا بايت خاصة لتخزين الملفات على الذاكرة الداخلية في الهاتف، متاح منه اللون الأسود فقط، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3289 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

جوال نوكيا 130 nokia ، به مدخلان لشريحتان للإتصال، متاح منه اللون الأحمر فقط، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 98.50 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي فقط.

ساكو السعودية

جوال ايفون 11 برو ماكس iphone 11 pro max ، بسعة 64 جيجا بايت خاصة لتخزين الملفات على الذاكرة الداخلية في الهاتف، متاح منه لون أخضر ليلي، بسعر 3399 ريال سعودي بدلًا من 4139 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

حامي شاشة ايفون 11 برو ماكس iphone 11 pro max ، لون أسود، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 89 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

اسعار ساكو الجديدة

عرض خاص من ساكو السعودية على جوال لينوفو ايه 6 نوت lenovo a6 note ، بسعة 32 جيجا بايت خاصة لتخزين الملفات على الذاكرة الداخلية في الهاتف، 13 مللي امبير، الجوال مصمم بشاشة مقاس6.01 بوصة، بسعر مخفض وحصري 209 ريال سعودي بدلًا من 415 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

عرض على جوال هواوي واي 9 ايه huawei y9a ، بسعة 128 جيجا بايت خاصة لتخزين الملفات على الذاكرة الداخلية في الهاتف، الجوال مصمم بشاشة مقاس 6.36 بوصة، متاح في فروع السعودية باللون الأسود، بسعر خاص بتخفيض كبير من ساكو السعودية 949 ريال سعودي بدلًا من 1069 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

شركة ساكو

حامل الجوال فليكس 2 ميامي صن ست، متاحة بسعر 59 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.

جوال هونر 9 اس honor 9s بسعة 8 جيجا بايت خاصة بذاكرة الرام المؤقتة، كما صمم الجوار بشاشة مقاس 5.4 بوصة، متاح باللون الأحمر بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 325 ريال سعودي، ومتاح للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر.

ساكو

يوجد في كتالوج ساكو 2021 مختلف أنواع الساعات الذكية التي تقدم بكم تقنيات عالية وتكنولوجيا متطورة، حيث أنه من خلالها يمكن التواصل مع الأجهزة الأخرى من خلال خاصية البلوتوث، كما أنه البعض منها متاح به خاصية الواي فاي، ناهيك عن ألوانها المميزة، وتصميماتها الفخمة التي تتسم بطابع عصري وشبابي.

ساكو عروض

ساعة ذكية فيتيت فيرسا باللونين الفضي والبنفسجي، بسعر خاص 659 ريال سعودي بدلًا من 689 ريال سعودي.

سوار اللياقة البدنية باللون الأسود من سامسونج، بسعر مميز من ساكو 159 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

متعقب اللياقة من سامسونج جالاكسي باللون الأبيض، بسعر مخفض 249 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

متجر ساكو

ساعة ذكية سامسونج جالاكسي اكتيف، بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 819 ريال سعودي.

متعقب اللياقة فيتيت تشارج 3 باللون الأسود والجرافيتي، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

ساعة ابل إصدار 5 40 مللي، مصنوع من الألومنيوم، باللون الرمادي، بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

ساعة سامسونج جالاكسي 46 مم باللون الأسود والفضي، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1249 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو عروض

ساعة ابل إصدار 5 جي بي اس 44 مللي، مصنوع من الألومنيوم، باللون الذهبي، بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

ساعة فيتيت ايونك، باللون الرمادي الداكن، بسعر 1079 ريال سعودي بدلًا من 1429 ريال سعودي.

ساعة ابل إصدار 5 44 مللي، مصنوع من الألومنيوم، باللون الرمادي، بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

اسعار ساكو في السعودية

سوار متعقب اللياقة تشارج 3 إصدار خاص متاح باللون الارجواني، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

ساعة ابل اس 6 حافظة أحمر،40 مللي بمعصم باللون الأحمر، بسعر مميز وحصري 1849 ريال سعودي.

ساعة ابل إصدار 5 40 مللي، مصنوع من الألومنيوم، باللون الفضي، بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

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