شوف عروض مختارة قوية ومميزة من بن داود بمناسبة يوم الأم

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أسواق بن داود تحتفل بيوم الأم حيث تقدم عروض خاصة ومميزة لمدة يومان فقط الأثنين والثلاثاء الموافق 21،22 فبراير، بجميع الفروع وتقدم تشكيلة متنوعه من الهدايا التي تنال أعجاب كل أم مثل منتجات العناية الشخصية، أجهزة كهربائية منزلية من أقوي الماركات، كما تقدم تشكيلة متنوعة مختارة من الكيكات بمقاسات مختلفة، بأسعار رائعة، أختاري الهدية التي تنبهر بها ست الحبايب وأسرعي بشرائها. كما نقدم لكم بهذا المقال العرض الأسبوعي بجانب عروض عيد الأم. حمل التطبيق على جوالك وتصفح أجدد العروض التي تقدمها أسواق بن داود، أو زورا أقرب فرع لديكم. عروض مختارة قوية ومميزة من بن داود بمناسبة يوم الأم مفرمة مولينيكس تسهل عليكي تقطيع الخضروات والفاكهة بشكل أسرع وبأقل مجهود، متوفر شراء حبه واحدة لكل عميل، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال. خلاط مولينيكس + 2 مطحنة توابل ومكسرات، أعصري الفواكه وأستخداميه بتحضيره أشياء أخرى، متوفر شراء حبة واحدة لكل عميل، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 200.00 ريال. أشتري مجموعة وأحصلي على الأخرى مجاناً من منتجات مختارة بعنايه فائقة من نيفيا للعناية الشخصية.

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