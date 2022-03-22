نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل السبل الطبيعية للتخلص من هالات العين السوداء والغناية بالبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهالات السوداء من إحدى المشاكل التي تصاب بها العينين وينتج عنها حرج الكثير من الأشخاص وتحدث تلك المشكلة نتيجة الإصابة ببعض الحالات الصحية أو اتباع أساليب خاطئة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طرق التخلص من الهالات السوداء.

أسباب الإصابة بمشكلة الهالات السوداء

يتم الإصابة بتلك المشكلة نتيجة لبعض الأسباب التي من بينها كلًا من التالي:

يمكن أن يكون السبب وراء الإصابة بمشكلة الهالات السوداء بسبب العوامل الوراثية. ويمكن أن يصاب بها نتيجة التقدم في العمر. ومن بين أسباب الإصابة بمشكلة الهالات السوداء أيضًا هي الإصابة بالأنيميا مع نقص المعادن والفيتامينات التي من الضروري أن تتواجد في الجسم. السهر وعدم الحصول على قسط كبير من النون. تعتبر التقلبات المزاجية من أبرز الأسباب التي ينتج عنها مشكلة الهالات السوداء.

طرق التخلص من الهالات السوداء

تعتبر الهالات السوداء من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثيرين وهناك الكثير من الطرق التي تتبع في التخلص من مشكلة الهالات السوداء وإليكم في السطور الآتية تلك الطرق:

زيت اللوز الحلو

يعد زيت الحلو من أكثر أنواع الزيوت أهمية حيث أنه يقدم الكثير من الفوائد إلى البشرة نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للالتهاب التي تعمل على تقليل مشكلة الانتفاخات التي تتواجد تحت العين كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي منطقة أسفل العين من الالتهابات.

أكياس الشاي

يعتبر الشاي من الطرق التي تساعد على التخلص من مشكلة الهالات السوداء بالإضافة إلى الانتفاخات المتواجدة حول العنين، فما عليكم سوى وضع أكياس الشاي في المياه ثم يتم غليها وبعد ذلك يتم تركها لحين أن تبرد ثم يتم وضعها على العين وتركها لمدة ربع ساعة.

عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال من أبرز طرق التخلص من الهالات السوداء فيحتوي البرتقال على الكثير من الفيتامينات كفيتامين سي وأ.

وبالتالي يتم التخلص على مشكلة الهالات السوداء ويتم تحضيره من خلال خلط ملعقتين من عصير البرتقال مع الجلسرين ثم يتم وضع ذلك الخليط أسفل منطقة العينين لمدة دقائق .