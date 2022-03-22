نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل واسهل اساليب ازالة بقع الكلور من الملابس والسجاد معا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس

يعتبر الكلور من المنظفات التي لا يتم الاستغناء عنها في أي منزل ولكن في حالة وقوعه على الملابس أو المفروشات.

فذلك الأمر يشكل مشكلة مما يدفع الكثير من السيدات للبحث عن طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أكفء الطرق التي تساعد على التخلص من تلك المشكلة.

طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس

يتم التخلص من بقع الكلور من الملابس بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية تلك الطرق:

ثيوسلفات الصوديوم:

يساعد ثيوسلفات الصوديوم على التخلص من تلك المشكلة ويتم الحصول عليه من محلات العطارة ويتم استخدامه باتباع الخطوات الآتية:

إضافة كمية من ذلك المكون مع كأس من المياه البارد ويتم التقليب.

ثم يتم وضع الخليط على بقعة الكلور ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل البقعة بالمياه من أجل أن يتم التخلص من أثار البقعة ويلزم الحرص أثناء استخدامه منعًا لتهيج العين.

ألوان الأكلريليك:

يمكن الاعتماد على ألون الأكلريليك التي يتم الحصول عليها من المكتبات للتخلص من بقع الكلور من خلال الحصول على درجة اللون المناسبة للملابس ثم يتم تلوين البقعة للتخلص على النتائج المطلوبة.

الخل الطبيعي :

يساعد الخل على التخلص من مشكلة الكلور وذلك لأن الخل يحتوي على حمض الخليط التي تساعد على التخلص من مشكلة الكلور ويتم استخدامه من خلال وضع الخل على البقعة ثم تترك قليلًا ثم يتم شطفها بالمياه.

الكحول:

يعتبر الكحول من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من مشكلة البقع الصغيرة ويتم استخدامه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على الكحول من خلال شرائه من الصيدلية ثم يتم وضع كمية منه على قطعة من القطن ويمكن أن يتم شراء القطن من الصيدلية.

بعد ذلك يتم فرك المنطقة بكرات القطن بعد تبليلها بالكحول ثم يتم فركها جيدًا.

ستجدون بعد ذلك أن اللون الأصلي قد انتشر وستتخلصون ن الصبغة.

نصائح لحماية الملابس من انتشار الكلور بدلًا من التعرض لمشكلة الكلور سنقدم.