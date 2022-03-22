نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 مهرجان الخضار والفواكه الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من افضل العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد بنده حيث أن هناك إقبال كبير وغير مسبوق تقريبا في الفترة الأخيرة علي عروضها الأسبوعية وعرضها الخاص الذي يشتمل علي جميع ما يحتاجه كل فرد من مستلزمات وسلع غذائية طازجه حيث تقدم عروض العثيم أجود وافضل أنواع الأدوات والمواد الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم واسماك بخصومات تصل الي 50% لعملائها كي يستفيدوا من جميع المنتجات التي توجد داخل كل عرض.

عروض العثيم اليوم الثلاثاء

تضم عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين جميع ما يبحث عليه المواطنين عبر محرك البحث حيث ان هناك عمليات بحث غير مسبوقه من الأشخاص في مختلف المدن لمعرفه العروض والاستفادة بالخصومات المقدمة لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة لذالك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال مجله العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها قبل انتهاء العرض الذي يسري ليوم واحد فقط.

نبذه عن أسواق العثيم

تعد أسواق عبدلله العثيم من افضل مقدمي الروض العروض حيث اشتهرت منذ فتره طويله جدا حيث ان لها العديد من المولات والسوبر ماركات والمتاجر في مختلف المدن ويعمل بها عملاء كثيرين للغايه حيث يقدموا افضل السلع والمنتجات ويقدموا افضل جوده لعملائهم لذالك هناك اقبال في الفترة الأخيرة علي أسواق العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

مجله عروض العثيم الطازج

تشمل عروض العثيم الاثنين الخيار الطازج المصري وأيضا جميع أنواع المعلبات حيث تحتوي علي الحلاوة الطحينية وجميع أنواع الجبن خالي الدسم والبطاطس وبرتقال العصير وبصل احمر أيضا بسعر 4.95 ريال سعودي كما تحتوي علي جبن هنغاري وأيضا قشطه هالي والزيتون الأسود والموز والعنب والأناناس بسعر لا يقبل المنافسة علي الإطلاق.

تحتوي مجله عروض العثيم علي جميع أنواع المعلبات الغذائية الهامة لكل فرد حيث تقدم جميع أنواع المشروبات الغذائية الطازجة حيث تحتوي علي جميع أنواع العصائر المشكلة والمتنوعة وجبن المراعي شيدر علب بسعر 17.95 ريال سعودي وأيضا هيل زدني بسعر 29.95 ريال سعودي كما تحتوي علي قهوه عربي بسعر 37.95 ريال سعودي وجبن المراعي سويسري بسعر 12.95 ريال سعودي فقط وعدس احمر مجروش بسعر 8.95 ريال سعودي.

كما تضم عروض العثيم اليوم جميع أنواع اللحم الطازج والمجمد في مجلتها وعرضها حيث تحتوي علي لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي وأيضا لحم شياه نعيمي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي والدواجن الطازجة حيث تقدم صدور الدجاج بسعر 16.95 ريال سعودي وجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي لا غني عنها في أي منزل كالميكرويف بسعر 199 ريال ومقلاه بسعر 95 ريال وخلاط دوناتس كهربائي بسعر 89 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم الطازج جميع الخضروات الفريش والطازجة حيث تحتوي علي الكمثري والجزر والكوسه الخضراء بسعر 2.95 ريال سعودي وأيضا طماطم بسعر 3.95 ريال سعودي كل هذا تقدمه أسواق عبد لله العثيم في يوم الاثنين فقط لعملائها في مختلف المدن.

كانت هذه عروض العثيم ليوم الثلاثاء الموافق 19 شعبان والتي قدمناها لكم من خلال موقع ثقفني كي يستفيد الجميع من العرض لمميز للغايه وكي توفرو المال حيث أن هناك تخفيضات لم تسبق ولا توجد إلا في متاجر وأسواق عبد لله العثيم التي تقدم في يوم الاثنين حيث يسري هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فقط فسارعوا في الاستفادة من تلك المنتجات الطازجة.