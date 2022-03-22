نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون والخرز وورق الكتب.. استعدادات رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون يرغب معرفتها الكثير من الأطفال والطلاب استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك. ولا يغفل أحد عن شراء فانوس رمضان أو تنفيذ طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة في البيت مع زينة رمضان 2022 لتزيين الشرفات والشوارع ونشر البهجة بطقوس رمضان واحتفالات الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض. من أسهلهم طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكتب أو طريقة عمل فانوس رمضان بالخرز فيمكن للأطفال تحضيرها بسهولة بإشراف الأم أو الأب وسعادة صغارهم وغرس الاستعداد لشهر رمضان الكريم بروحانياته المميزة.

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون

هناك أكثر من طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون ولعل أسهل الطرق التى يمكن تحضيرها من قبل الأطفال في المنزل من خلال الآتي:

تحضير ورق الكرتون.

استخدام القلم الرّصاص والمسطرة ورسم عليها شكل رباعي تكون القمة أطول من القاعدة.

إعادة العملية حتى تكون 4 أوجه.

رسم مثلث أعلى كل وجه.

قص الأوجه الأربعة باستخدام المقص.

رسم نجوم وهلال أو أي أشكال هندسية تفضلونها.

لصق الأوجة بمسدس الشمع أو الشريط اللاصق

ثنى المثلّثات الموجودة أعلى الأوجه الأربعة لتشكل هرم.

عمل قاعدة الفانوس بشكل مربع مع ترك ثقبًا لوضع مصباح وصول السلك.

تلوين الأوجه من الخارج وتزيينها.

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق الكتب

يمكن عمل فانوس رمضان بالورق الكتب القديمة ويكون شكلها مميز ومبهج للأطفال يسعدون بتحضيرها ويمكن الإطلاع على طريقة عمل فانوس رمضان بالكتب.

طريقة عمل فانوس رمضان بالخرز

من أشيك طرق عمل فانوس رمضان هي طريقة عمل فانوس رمضان بالخرز. والتى تسبب فرحة للأطفال وانبهار بألوان الخرز فهو يكون فانوس مختلف عن يمكن تحضيره من خلال ألوان مختلفة للخرز كما موضح الفيديو التالي:

ويجدر الإشارة في إطار طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون والخرز وورق الكتب. أن أول رمضان 1443 يوافق يوم السبت 2 أبريل 2022.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا الكرام في كل العالم العربي والإسلامي كل ما يتعلق بكيفية صنع وعمل فانوس رمضان بالكرتون والخرز وورق الكتب وذلك من أجل الاستعداد لشهر رمضان 2022