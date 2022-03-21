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عمر شويل - جدة كيفية زيادة قدرة الطلاب على التركيز في شهر رمضان بدأ الفصل الدراسي الثاني منذ أيام ماضية، ولم يتبقى سوى شهر على الأقل على موعد امتحانات نهاية العام الجاري، حيث من المقرر عقدها خلال شهر رمضان وفقا للخطة الدراسية لعام 2021 – 2022، وفي شهر رمضان يكون من الصعب على الطلاب الاستذكار جيدا أثناء فترة الصيام خاصة الطلاب في سن صغير بعد اعتيادها على الأيام العادية، لذا لابد من اتباع بعض الإرشادات التي تزيد من تركيزهم على الاستذكار، والتي نعرضها لكم في سطور وجيزة.

كيفية زيادة القدرة على الاستذكار في رمضان

تعقد امتحانات نهاية العام الجاري خلال شهر رمضان، الأمر الذي يجعل بعض الطلاب تشكو من قلة التركيز أثناء الاستذكار، لذا إليكم بعض الإرشادات الهامة للتغلب على هذه المشكلة.

تحديد الوقت المناسب للاستذكار

من الضروري للطلاب تحديد الوقت المناسب للاستذكار، ويجب أن يكون هذا الوقت بعيد عن وقت الصيام أي من بعد صلاة المغرب حتى منتصف الليل.

عدم الإكثار من تناول الطعام

يؤدي كثرة تناول الطعام بعد الإفطار إلى الخمول والرغبة في النوم، لذا يجب الإقلال من الطعام والإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالفيتامينات.

أخذ قسط من الراحة

يجب أن ينام الطالب لمدة 7 ساعات على الأقل، ويمكن تقسيمها على مدار اليوم مع اختيار مكان مناسب للنوم خالي من الإزعاج.

ممارسة ألعاب الدماغ

لابد من الإكثار من شرب الماء والسوائل في فترة الفطور، لتعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها خلال فترة الصيام، والإقلال من تناول المنبهات لأنها تقلل من تركيز المخ.

ممارسة ألعاب الدماغ

تساهم ألعاب الدماغ مثل: ألعاب السودوكو والشطرنج على تحسين وظائف المخ وزيادة القدرة على التركيز، وتحسين قدرة الذاكرة قصيرة المدى.