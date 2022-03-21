نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إظهار السناب شات في الاشتراكات و كيفية حذف حساب سناب نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إظهار السناب شات في الاشتراكات، ازداد انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي بين الشباب، حيث ظهرت مؤخرا العديد من التطبيقات التي تساهم في مشاركة الصور والفيديوهات بين الأشخاص مثل السناب شات، والذي ظهر منذ 11 عام، وأصبح يمتلك الكبير والصغير حساب على هذا التطبيق، ويسمح هذا التطبيق باستخدام ثيمات وأشكال مختلفة على حسب رغبة المستخدم، ويلزم لاستخدام التطبيق والتواصل مع الآخرين وجود حساب لدى المستخدم.

كيفية إظهار السناب شات في الاشتراكات

بإمكانك جعل الحساب الخاص بك على سناب شات يظهر في الاشتراكات بشكل دائم فقط باتباع الآتي:

تسجيل الدخول إلى حسابك على السناب شات.

الضغط على أيقونة الإعدادات الخاصة بالتطبيق.

الضغط على جملة من يمكنه مشاهدة قصتي، واختيار الجميع.

كيف تتجنب الإزعاج على سناب شات

أتاح تطبيق سناب شات إمكانية جعل التطبيق خاص بك فقط، وعدم التواصل مع أشخاص مجهولين بالنسبة للمستخدم عن طريق تغيير الخصوصية، وذلك بتسجيل الدخول إلى حسابك على سناب شات، والضغط على خيار الإعدادات، ومنها نختار من يمكنه التواصل معي ثم اختيار الأصدقاء فقط، وتحديد من يمكنه رؤية القصص الخاصة بك.

كيفية حذف حساب سناب نهائيا

يمكنك حذف حساب سناب شات الخاص بك نهائيا عن طريق الدخول إلى سناب شات عن طريق جوجل، وتسجيل الدخول إلى الحساب الذي ترغب في إزالته، الضغط على حذف الحساب، ويذكر أنه يمكنك الدخول إلى الحساب مرة أخرى خلال شهر، وفي حالة تخطي هذه الفترة فلن تتمكن من الدخول إلى الحساب نهائيا.

تطبيق سناب شات الحديث

في بداية ظهور تطبيق سناب شات كان يركز على تبادل الصور بين الأفراد فقط، ولكن بمرور الوقت أصبح بالإمكان إرسال رسالة نصية، مقاطع فيديو، وإنشاء صور كاركتير، كما يمكن مشاركة هذه الصور مع الأصدقاء.