نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تجفيف الفواكه بالمنزل وتحضيرها لأحلي خشاف رمضاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تجفيف الفواكه بالمنزل، يتم تجفيف الفواكه من خلال تخليص الفواكه من كمية المياه المتواجدة بها مع الحرص على الحفاظ بطعمها الرائع وقيمتها الغذائية. حيث أثناء عملية التجفيف يصغر حجم الفاكهة وتصير غنية أكثر بالطاقة، ومن أشهر الفواكه المجففة هو الزبيب، ونظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك مزامنة مع غلاء الأسعار تبحث الكثير من الأمهات عن طرق تجفيف الفواكه.

طرق تجفيف الفواكه بالمنزل

أيام ويهل علينا أفضل شهور العام شهر رمضان المبارك وبه تفضل كل أم بتقديم الخشاف العصير الرمضاني الشهير قبل الإفطار، وعصير الخشاف يتكون من الكثير من الفواكه المجففة مثل المشمش والتين والخوخ بالإضافة للتمر.

وسنتعرض فيما يلي طرق تجفيف بعض الفواكه لاستخدامها بالشهر الكريم.

تجفيف الفواكه باستخدام المجفف الكهربائي

من الممكن أن نجفف الفواكه باستخدام المجفف الكهربائي والحصول عليها مجففة بأعلى جودة ممكنة، والمجفف متوفر بالأسواق بأكثر من حجم ومستويات جودة مختلفة ولتجفيف بتلك الطريقة لابد من إتباع ما يلي.

نضع المجفف في غرفة داخلية تهويتها جيدة.

نقوم برص الفواكه على صينية بطبقة واحدة بحيث لا تلامس كل قطعة الأخري.

يضبط المجفف على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

تقلب الفواكه بعد مرور بضع ساعات لتجف بالتساوي.

التجفيف باستخدام الشمس

تجفيف الفواكه بواسطة الطاقة الشمسية تعتبر من أقدم الطرق لتجفيف الفاكهة وتلك الطريقة تحتاج من ثلاثة إلى خمسة أيام بدرجة حرارة 35 درجة مئوية لتجف، وتحتاج أيضا لرطوبة منخفضة، ولاستخدام تلك الطريقة لابد من اتباع ما يلي:

تغسل الفواكه جيدا وتقشر وتقطع.

نحضر رف نظيف ويرص عليه الفواكه.

تغطي الفواكه بقطعة شاش لحمايتها من الأتربة والحشرات.

إن تواجدت مروحة نقوم بوضعها بالقرب من رف التجفيف.

الحرص على تقليب الفواكه بشكل يومي لتفقد أغلبية رطوبتها.

نقوم بتغطية الفواكه جيدا بالليل أو ندخلها للمنزل وكي لا تتسرب الرطوبة أثناء الليل.

تجفيف الفواكه بالفرن

من الممكن تجفيف الفواكه باستخدام الفرن العادي المتواجد بكل مطبخ، ولكن تلك الريقة من الممكن أن تكون مكلفة، وذلك لأنها تحتاج لأكثر من ساعة لتجفيف، وتلك الطريقة تجعل الفواكه المجففة غامقة اللون، وللتجفيف يرجي إتباع الخطوات: