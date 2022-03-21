نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمارين مختلفة ومتنوعة لتنشيط المخ وسرعة التذكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمارين لتقوية الذاكرة وسرعة التذكر، يقوم المخ بجميع الوظائف العقلية للإنسان ويرجع ذلك إلى كثرة خلايا المخ التي يتخصص كل منها بأداء مهمة ما أو وظيفة ما مثل الحفظ والتحليل والتركيز والتفكير وتعلم اللغات أو الفنون، ولكن في بعض الأوقات نشعر بأننا نفقد القدرة على التفكير أو التركيز مع تكرار النسيان لذلك هناك عدة تمارين لتقوية الذاكرة وتنشيط العقل نضعها لكم فيما يلي.

قواعد التذكر

تشير الدراسات إلى أن العقل لا يتذكر سوى ما يثير فضوله وينال إعجابه لهذا يسهل تذكره فيما بعد، وفي حالة الضغط النفسي للكبار أو الصغار يصعب التذكر والتعلم إذ أن العقل يجد صعوبة في الوصول إلى خلايا التذكر، وينصح أيضًا بالحفظ في أوقات المساء قبل النوم لأنه الوقت المناسب إذ أن الذكريات أو المعلومات الجديدة لا تختلط مع أخرى عند النوم، تدريب الذاكرة طوال الوقت بتمارين مختلفة يجعلها نشطة وقادرة على التذكر.

تمارين لتنشيط الذاكرة وسرعة التذكر

هناك عدة تمارين مخصصة من أجل مساعدة الذاكرة على التذكر وسرعة جلب المعلومات وحفظها ومنها:

قراءة الكتب

القراءة مفيدة في تنمية الذكاء التحليلي، ومن ناحية أخرى يمكننا الاستفادة من الكتب في تذكر رقم الصفحة الذي توقفنا عنده أو قراءة جملة واحدة في الصباح ومحاولة التذكر في المساء.

إحصاء الحروف عند القراءة

كأن يتم تحديد حرف معين والقيام بإحصاءه أثناء قراءة كتاب أو مقال أو شطبه بالقلم ذو اللون الأزرق، ومن ثم مراجعة الحروف مرة أخرى وشطب الحروف التي سهوت عنها في المرة الثانية باللون الأحمر، وتجربة تلك الطريقة بالقراءة العادية والسريعة مع التركيز في نفس الوقت على القراءة والاستفادة من المحتوى.

عد درجات السلم

سواء عند الصعود أو الهبوط لزيادة القدرة على التركيز مع زيادة الصعوبة والتحدث مع شخص ما أثناء تلك العملية.

لعبة تقوية الذاكرة النمساوية

وهي عبارة عن شخصين يقول الأول جملة مثل أنا أحضر نظارتي ومعي مفاتيحي والآخر يضيف شيء آخر للجملة ومن ثم يبدأ الأول بتكرار الجملة مع إضافة شيء جديد وهكذا مع تذكر العناصر جميعها بكل مرة.

اختيار لون لمتابعته

كأن يقوم الشخص بتحديد لون معين من أجل مراقبته طوال اليوم فيما رآه أو لاحظه وفي نهاية اليوم يحاول تذكر تلك الاشياء.