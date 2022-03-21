نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 2022 من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان 2022 من أسواق العثيم ما يلبث أن يقترب موعد شهر رمضان، إلا وتبدأ جميع الأسواق التجارية في عمل عروض مختلفة وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، حتى يتمكن جميع المواطنين من شراء مستلزمات الشهر من ياميش ومعلبات وجبن وبقوليات وغيرها من المنتجات الغذائية اللازمة للسحور والإفطار وخاصة التمور، لذا عملت أسواق العثيم على توفير عروض مختلفة طوال شهر رمضان حتى يتمكن المواطنين من شراء كافة احتياجاتهم للشهر الكريم، وفي بعض الأوقات تبدأ هذه العروض قبل قدوم شهر رمضان.

عروض العثيم على الأدوات المنزلية

يقدم أسواق العثيم عدة عروض على الادوات المنزلية والسلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، إليكم بعض العروض:

شاشة سوبر جنرال بسعر 1399 ريال سعودي.

ميكرويف 20 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

فرن جي في سي 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

حلة ضغط سعة 9 لتر بسعر 119 ريال سعودي.

محضر طعام 4*1 بسعر 139 ريال سعودي.

قلاية كهربائية 5 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

عروض العثيم على السلع الغذائية

عروض العثيم على السلع الغذائية يمكن لجميع المواطنين بالمملكة السعودية الحصول على كافة المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل بمناسبة قدوم شهر رمضان وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار المكسرات بأنواعها والتمر واللحوم وكذلك منتجات الألبان وإليكم عروض العثيم على السلع والمنتجات الغذائية، وهي:

450 جرام مكسرات بدون ملح بسعر 47.90 ريال.

كيلو جبن فيتا بسعر 8.95 ريال سعودي.

كرتونة تمر سكري بسعر 47.95 ريال سعودي.

كيلو لحم شاة بالعظم بسعر 31.95 ريال سعودي.

علبة جبن شيدر قطع بسعر 19.95 ريال سعودي.

450 جرام كاسترد بودرة بسعر 7.50 ريال سعودي.

كيلو كلمنتينا مغربية حجم كبير بسعر 5.95 ريال سعودي.

علبة حلوى الجميل سادة 500 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

علبة بسكويت شوفان 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو طماطم محمي 3.95 ريال سعودي.