شوف عروض العثيم بمناسبة عيد الأم خصومات كبرى من العثيم مول

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قامت أسواق عبد الله العثيم بتحديث عروض العثيم اليوم على بعض السلع والمنتجات المختارة احتفالاً بالأم العربية بمناسبة عيد الأم، وتظهر العروض تقدير المجموعة لكل أم عربية حيث وفرت بعض المنتجات التي يمكن تقديمها كهدايا للأمهات في هذا اليوم، وقد نزلت العروض تحت شعر أمي جنتي لبيان فضل الأم على أبنائها وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وتتنوع المنتجات المعروضة ما بين منتجات العناية الشخصية والأجهزة المنزلية والشوكولاته الفاخرة. عروض العثيم قدم طقم قدور هوم واي جرانيت المكون من عشر قطع هدية إلى والدتك واستمتع بخصم مائة ريال سعودي حيث يعرض مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 299 ريال.

احصل على ميكرويف السيف سعة 20 لتر مقابل 229 ريال بدلاً من 319 ريال ووفر مبلغ تسعين ريال سعودي.

فرامة اي تي سي 120 ار سي -اتش لفرم اللحوم والخضراوات اشتريها مقابل 59 ريال بدلاً من 110 ريال للحبة.

وفر مبلغ مائة وستة وعشرين ريالاً عند شراء طقم قدور لامبرت المكون من 8 حبات بسعر 199 ريال بدلاً من 325 ريال.

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خلاط يدوي اي تي سي لخلط السوائل المختلفة والبيض والكريمة مقابل 49 ريال بدلاً من 69 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم بمناسبة عيد الأم خصومات كبرى من العثيم مول - ثقفني

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