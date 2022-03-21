نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده المذهلة 47% عروض الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى نهاية مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده المذهلة 47% عروض الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى نهاية مارس، يتوفر قدر ضغط كهربائي دوتس سعة 12 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 386 ريال خصم 25%، يتوفر قدر ضغط كهربائي كي أون سعة 10 لتر بسعر 279 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 34%، يتوفر طاهية أرز سنكور سعة 2.8 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 40%، يتوفر فرن كهربائي أي تي سي سعة 60 لتر بسعر 339 ريال بدلاً من 469 ريال خصم 28% ضمن عروض مارس هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده المذهلة 47%

يتوفر فرن كهربائي كليك أون سعة 46 لتر بسعر 229 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده موزع مياه بارد وحار كليك أون بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن مايكروويف كينوود سعة 20 لتر بسعر 239 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 47%، يتوفر صانعة ساندويتش دوتس بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 30%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر موزع مياه دوتس سعة 630 وات بسعر 349 ريال بدلاً من 487 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض مارس هايبر بنده طاهية أرز كينوود سعة 1.8 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده ترمس ستانلس ستيل بمقبض خشبي شاها سعة 1.4 لتر بسعر 74 ريال بدلاً من 101 ريال خصم 27%، تتوفر عصارة دوتس سعة 850 وات بسعر 119 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 40%.

خصومات مارس هايبر بنده

يتوفر قطاعة زجاج كهربائية دوتس سعة 2.5 لتر بسعر 75 ريال بدلاً من 99 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن عروض نصف الثمن هايبر بنده قطاعة فيليبس سعة 450 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عصارة مولينكس سعة 100 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 34%، يتوفر خلاط زجاجي مع مطحنتين اريتي سعة 1000 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 40%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر عرض خاص على شاومي ريدمي 9 اي تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة وكاميرا 13 ميجا بيكسل بسعر 369 ريال، كما يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص على نوكيا سي 30 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام كاميرا 2+13 ميجا بيكسل بسعر 489 ريال، كما يتوفر ضمن عروض مارس 2022 عرض خاص على شاومي ريدمي نوت 10 اس تقنية الجيل الرابع 4G، سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام حجم 6.43 بوصة كاميرا 2+2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 899 ريال.

عروض هايبر بنده حتى نهاية مارس

يتوفر عرض خاص على هواوي نوفا واي 60 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده و حجم الشاشة 6.6 بوصة بسعر 669 ريال، يتوفر فيفو واي 72 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 16% ضمن عروض مارس هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية و الهواتف.